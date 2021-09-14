Иркутянин после дрифта на парковке ЯркоМолла погиб в ДТП, уходя от полицейской погони Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередного нарушителя на большой парковке иркутского торгового центра «ЯркоМолл» заметили дорожные полицейские вечером, 13 сентября. Водитель белой Тойоты Премио, устраивать танцы перед патрульной машиной не стал, как две недели назад делали другие нарушители. Он решил подрифтовать. «Пятаки» перед инспекторами он покрутил, а вот общаться с ними не стал. Когда сотрудники попытались остановить дрифтера, он нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились за ним.

Уходя от погони, «стритрейсер» выехал на Академический мост и прибавил газу. На прямой дороге, играя в «шашки», объезжая другие машины, он не справился с управлением и врезался в подметально-уборочный КамАЗ, который чистил дорогу. После удара от его Тойоты осталась груда искореженного металла.

Тойота превратилась в груду искореженного металла. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- От полученных травм 24-летний водитель японского седана скончался, - рассказали "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выяснилось, что у него никогда не было водительского удостоверения. А его автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД. Кроме этого, мужчина был не пристегнут ремнем безопасности. Что касается 48-летнего водителя КамАЗа, то он не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

«Комсомолке» удалось узнать личность погибшего лихача. Им оказался житель Иркутска, который 13 дней считался пропавшим без вести. Еще 5 сентября мать мужчины сообщила в полицию о его таинственном исчезновении. В тот день он ушел из дома в поселке Маркова и не вернулся. Восемь дней взволнованная мать не знала, что с ее сыном. А вечером, 13 сентября ей сообщили, что он погиб в ДТП. Где все это время находился иркутянин, пока выясняется.

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