Лжеследователь отвлекал сибиряка, пока его супруга брала кредиты для аферистов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Ваша жена стала свидетелем убийства и находится на допросе, - позвонили обеспокоенному сибиряку из «дежурной части полиции». На экране телефона высветился официальный номер, а супруга 34-летнего мужчины действительно ушла в неизвестном направлении и давно не выходила на связь. Объяснения «следователя» были логичными, однако было одно «но» - правоохранители из этого отдела уже находились в квартире мужчины, слушая телефонный разговор с их «коллегой».

Сыщики приехали после заявления о пропаже женщины, но об убийстве, свидетелем которого она могла стать, они не слышали. Как и о сотрудниках, которые звонили из «дежурной части».

- Зная, что с номера дежурной части следователь звонить не может, а сотрудник с названными именем и фамилией в указанном отделе не работает, полицейские убедили мужчину прекратить разговор, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе регионального Главка МВД. - Проверив информацию, правоохранители выяснили, что звонок поступил от мошенников, использовавших технологию подмены номера.

Вскоре женщина вернулась с «допроса», но общаться с полицейскими не хотела. На вопросы «где была» и «почему не отвечала на звонки» отвечать отказывалась. Позже сибирячка призналась, что «пропала», потому что была занята оформлением займов. Лжебанкиры и «сотрудник полиции» уговорили ее взять три кредита и перечислить деньги на «безопасные счета». Тогда мужчина понял, что его просто пытались отвлечь, чтобы тот не помешал своей супруге выполнять требования аферистов.

- Обманщики рассказали женщине, что кто-то оформляет займы на ее имя и требуется прямо сейчас пресечь эти действия, взяв «встречный» кредит и перечислить средства на «безопасный счет». При этом аферисты сообщили о якобы ведущемся расследовании и пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение информации, не давая ей общаться с теми, кто мог бы ее отговорить от необдуманных действий, - рассказали в ведомстве.

Сибирячка выполнила все требования мошенников. Общая сумма оформленных ею кредитов составила 150 тысяч рублей. Все эти деньги женщина перевела на счета лжебанкиров.

Полицейские уже разыскивают находчивых преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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