Сибиряк отрубил топором пальцы 5-летней племяннице за сломанный планшет

Тот самый дядя, который отрубил племяннице пальцы. Фото: СУ СК России по Бурятии.

О диком случае, который произошел 31 августа 2020 года в Бурятии, «Комсомолка» рассказывала прошлой осенью. В одной из деревень, 47-летний мужчина вместе с братом и его 5-летней дочерью отправился на покос. Работу братья решили совместить с горячительными напитками. Вечером отец девочки отлучился домой, а брат остался с племянницей. Чтобы занять ее время, он дал ребенку свой планшет. Девочка стала играть, но в какой-то момент случайно уронила гаджет на землю. От этого ее дядя пришел в ярость.

- Клади руку на пень! - злобно прикрикнул пьяный сибиряк на племянницу. Испуганная девочка положила ладошку. Мужчина схватил топор, и хладнокровно ударив им со всей силы по маленьким пальцам, отрубил два. Прижимая к себе окровавленную руку, малышка закричала и заплакала.

Домой раненую девочку привел отец. Оттуда ее поздним вечером увезли в больницу. К счастью, один палец врачи сумели ей пришить. Но все равно, теперь девочка, вероятно, останется инвалидом. Что касается дяди, то его полицейские задержали в тот же вечер. На допросах свою вину он не признавал и пытался доказать, что это был несчастный случай. Не хотели наказания для мужчины и родители девочки. Однако, следователям удалось доказать, что мужчина нанес удар специально. На днях он услышал приговор суда.

- Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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