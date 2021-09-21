Иркутские моржи проводили бабье лето, искупавшись на затопленной набережной Ангары. Фото: архив "Моржи Иркутска"

- Встречаем осень на нашем «пляже» набережной Ангары. Сама природа подсказала, где нужно купаться, - с такими словами крепкий мужчина на видео ныряет с головой в холодную воду.

Друзья Алексей и Владимир несколько лет занимаются моржеванием, а в этом году для закаливания в Иркутске сложились прекрасные условия: из-за сброса воды на ГЭС температура воды все лето держится около отметки 12 градусов, а подтопленная Нижняя набережная стала своеобразным «бассейном», который и приглянулся любителям низких температур.

- Нам с товарищем необходимо поддерживать себя в форме, - рассказал корреспонденту «КП»- Иркутск» автор ролика Алексей Чупин. – А тут глядим, новое место для плавания «открылось».

Днем 20-го сентября в Иркутске провожали последний жаркий день бабьего лета. Столбик термометра показывал +22 градуса. 50-летний сибиряк решил показать на камеру все свое мастерство и стойкость: расслабленно плавал в разных стилях, а затем нырял в открытую Ангару с высоты и возвращался обратно через калитку в ограждении. В комментариях к видео иркутяне поддержали моржей.

- Красавчик. Не каждый готов искупаться в Ангаре.

- Я льдом покрылась, пока смотрела.

- Была бы вода теплая, тоже бы там ныряла.

- В Иркутске одни из лучших набережных, а теперь еще и купаться можно.

50-летний иркутянин расслабленно плавал в двенадцатиградусной воде. Фото: архив "Моржи Иркутска"

Товарищи учились вместе в одном университете в Омске, но познакомились лишь на работе. Владимир работает по специальности – профессиональным фитнес-тренером. Алексей же трудится в сфере недвижимости - риелтором. О том, что имеют общие интересы мужчины знали давно, но лишь год назад решили заняться совместным делом.

- Создали страницу в Инстаграм «Моржи Иркутска и Байкала», чтобы каждый желающий закаляться, мог присоединиться к нам, - вспоминает Алексей Чупин.

Так тематический блог перерос в любительский клуб. Каждую субботу на острове Юность собирается группа до 10 человек, чтобы проверить себя на стойкость. А за иркутскими моржами следят «коллеги» со всей страны. Признаются, что даже немного завидуют сибирякам и их идеальному для закаливания климату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские моржи накануне Крещения устроили спортивное шоу в ледяной воде. Любители зимнего закаливания сыграли в волейбол в Ангаре. (подробности)

30 часов в ледяной воде: моржи со всего мира вплавь преодолевают 120 километров по Байкалу до Иркутска. Половина маршрута уже пройдена. (подробности)