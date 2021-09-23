Применение беспилотных платформ DJI Matrice 300 RTK для геодезических исследований

И сегодня все чаще взор специалистов падает на беспилотные летательные платформы, которые способны облегчить и сделать более эффективными геодезические исследования.

Традиционные полевые мероприятия выполняются бригадами инженеров-геодезистов. Если речь идет о простом ландшафте, то качество подобных работ может быть достаточно высоким, но при сложном ландшафте, суровых погодных условиях, обширной территории исследований и прочих неблагоприятных факторах геодезические миссии существенно усложняются и требуют подключения фотосъемки с воздуха или из космоса. Но эти методы подразумевают привлечение больших финансовых ресурсов. Снизить стоимость геодезических исследований с воздуха, а также сделать данные более четкими и достоверными можно путем использования БПЛА.

Успешное будущее геодезии - за дронами

На примере промышленной беспилотной платформы DJI Matrice 300 RTK попробуем понять, что представляет собой дрон с полезной нагрузкой для геодезических исследований. Это не просто летательный аппарат, но автоматизированное устройство, включающее в себя некоторые элементы искусственного интеллекта и укомплектованное новейшими камерами для выполнения точной съемки - традиционной, тепловизионной и инфракрасной. Все данные, получаемые оператором дрона на земле, далее обрабатываются специализированным ПО. Владелец дрона может “привязать” аппарат не только к своему ПК, но и к смартфону, скачивать специализированные приложения и т.д. Все это создает целостную экосистему, которая очень удобна для выполнения геодезических задач.

Практика применения беспилотных платформ российскими предприятиями для работы в геодезии в последние годы заметно расширилась. Дроны сегодня выполняют задачи по фотограмметрии, маркшейдерской съемке карьеров, трехмерной реконструкции. Конечно, лидерами в этой области пока являются ресурсодобывающие компании, но постепенно технопарк беспилотников появляются и у предприятий в строительной отрасли.

Преимущества беспилотных платформ

По сравнению с традиционными и давно известными методами геодезических исследований с воздуха (аэрофотосъемка, космическая фотосъемка), работы с привлечением дронов обладают целым рядом очевидных преимуществ:

- более экономичны, ведь беспилотная платформа с подвесом и камерами, а также необходимое ПО приобретаются единожды, а за дорогую фотосъемку с вертолета или со спутника платить приходится каждый раз при заказе подобных исследований;

- менее зависимы от погодных условий (особенно облачности), в отличие от вертолетов и спутников;

- могут выполняться с разным набором технических датчиков и камер, в зависимости от целей миссии (такие беспилотные платформы, как M300 RTK, в этом случае выступают надежной универсальной базой, у которой можно менять модули полезной нагрузки).

Учитывая все плюсы использования беспилотников в геодезии, становится очевидным тот факт, что даже приобретение не слишком бюджетного, но, по сравнению с другими способами аэрофотосъемки, все же куда более доступного беспилотного летательного оборудования не так сильно бьет по финансам компаний, занятых в этой сфере.

Способности и характеристики дронов в геодезических миссиях

Как же ведут себя коптеры, выполняя миссии по геодезическим исследованиям? Вкратце расскажем обо всех полетных и съемочных характеристиках промышленных беспилотников нового поколения.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=TUeNamTMcmc

Продуктивная работа в полете. Такие беспилотные платформы, как DJI Matrice 300 RTK, способны находиться в воздухе до 55 минут, выполняя задачи по аэрофотосъемке со скоростью полета 80 км/ч и выше. При этом заменяя разряженные аккумуляторы на запасные, вы можете максимально сократить время простоя летательного аппарата и тем самым быстрее выполнить все задачи.

Многоплановость задач. В качестве полезной нагрузки можно использовать разные виды оборудования, одновременно выполняя традиционную фотосъемку высокого качества, тепловизионную съемку или запись на инфракрасную камеру. Модуль LiDAR также можно применять на базе БПЛА.

Понятное и безопасное управление. На M300 RTK имеется особый дисплей, на который выводятся данные о полете. Ориентируясь на них, оператор на земле может более безопасно управлять коптером. А благодаря системе двойного управления к дрону могут подключаться сразу два пилота и в зависимости от выполняемых задач переключать пульты управления между собой.

Надежность и точность данных. Способность современных промышленных БПЛА летать по заранее заданным точкам маршрута, в процессе миссий отмечать точки, а также система дублирования модулей повышают надежность получаемых в полете данных.

Перечисленные выше характеристики и преимущества беспилотных платформ облегчают выполнение исследований в геодезии, а значит и участие дронов в таких миссиях с каждым годом будет все более ощутимым.

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