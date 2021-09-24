Медведи потеряли страх и стали чаще выходить к людям из-за нехватки корма в Иркутской области Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Похоже, что перед спячкой, медведи «осмелели» и стали чаще выходить ближе к людям. В августе этого года медведь прогулялся на территории частных домов в Братске, а также заглянул в собачий питомник. Вскоре спокойный сон потеряли и жители в селе Мамоны под Иркутском. Недавно еще один косолапый решил поживиться пищей на территорию кемпинг-отеля «Елочка». Побродил по причалу, побегал по дорожкам, а после медленно направился к дачам. Мишку заметили охранники, они тут же позвонили в полицию и предупредили отдыхающих. На этот раз все закончилось хорошо. Однако его появление наделало много шуму. Люди опасаются, что ночной гость заглянет и к ним.

- Да, такой случай был, - подтвердил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин. – Обычно медведи очень пугливые и не выходят к людям. Однако голод побуждает их приходить на запах еды.

Сейчас мишки готовятся к спячке, запасаются жиром. Самки отгоняют своих медвежат, чтобы те стали самостоятельными. По неопытности, молодые медведи отправляются на поиски еды к людям. Так получилось и в этом году. Неурожай и пожары сделали свое дело! Нет ни грибов, ни ягод, да и шишки в Приангарье не уродились. Ещё одна причина – сами люди.

Оставляют еду и уходят, а медведи запоминают это место и постоянно к нему возвращаются.

Поэтому специалисты призывают людей, не гулять по лесам в одиночку.А если идти с компанией, то лучше привязать колокольчик на рюкзак и громко разговаривать. Это отпугнет хищника.Тем, кто живет на окраине или за городом, важно еще вывозить мусор вовремя и устанавливать заборы, которые позволят остановить «незваных гостей».

Что же все-таки делать, если избежать встречи с косолапым не удалось?

- Не провоцируйте медведей! Если увидите его, то без резких движений отступайте назад, - поясняет Степан Пересыпкин. – Не подзывайте к себе медвежат, чтобы сделать красивое видео, где-то рядом точно находится мать. Ни в коем случае нельзяоставлять еду и подкармливатьхищников. Вы вредите не только себе, но и им! Мишки начинают наглеть. И тогда остается только одно – отстрел.

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