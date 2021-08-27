Трехлапого медведя-сладкоежку выловили в Братске после погрома на местной пасеке. Фото: питомник К-9

- Трехлапого мишку из Братска поймали в ловушку на сладенькую сгущенку, - делятся радостной новостью в соцсетях питомника К-9. Речь идет о раненом медведе, который на днях вышел из леса и по-хозяйски разгуливал рядом с жилыми домами. Обошлось без выстрела снотворным. Удивительно, но косолапый хищник оказался равнодушен к тухлому мясу, которое так обожают его сородичи. Он так и не тронул наживку, приготовленную специалистами питомника. Тогда ловцы пошли другим путем – подкараулили медведя возле местной пасеки, куда он наведывался накануне - объелся до отвала и оставил после себя погром. Люди расставили ловушку, сели в засаду и принялись ждать. Хозяина тайги подвела собственная слабость и привела прямиком в ловушку. Сейчас машина с ценным грузом находится в пути к Иркутску. Сотрудники питомника уже успели познакомиться с новым подопечным поближе.

- Всю дорогу мишка пьет воду. Конечно, объелся меду, а теперь жажда, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» директор К-9 Вячеслав Славин. – По приезду в город будем осматривать медведя тщательнее, но уже можно сказать, что он лишился лапы весной или в начале лета – рана зажившая. Самец это или самка пока непонятно. Возраст – полтора года. Видно, что животное упитанное. Несколько месяцев косолапый питался с городских помоек и местного кладбища. С тремя лапами для хищника - это был оптимальный вариант выживания.

Теперь о жизни на воле медведю придется забыть. Вскоре начнутся холода, когда животным необходимо рыть берлоги, а с одной лапой это невозможно.

- Мы сделаем запрос по стране, чтобы узнать, сможет ли кто-то предоставить ему условия лучше, чем наш питомник, - делится Вячеслав Славин. – У нас остался вольер после пяти медвежат, которых мы выпустили в природу, но даже он маловат для взрослой особи, которая, к слову, может прожить в неволе до 50 лет!

Напомним, о гуляющем возле Братска медведе стало известно три дня назад. Жители услышали взбудораженный лай собак и обомлели... к их домам из леса вышел хозяин тайги. Позже люди заметили, что мишка ковыляет на трех лапах, половина левой передней конечности у него отсутствует. Решили, что пришел он как раз-таки за помощью, поэтому позвонили в иркутский питомник.

- По всей видимости, зверь попал в капкан и оторвал или отгрыз себе лапу, чтобы выбраться, - считает Славин.

Теперь три медведя, которые уже несколько лет живут на территории К-9, обретут нового соседа. Однако, смогут ли они хоть как-то общаться – неизвестно. За долгое время у мишек нрав давно «одомашненный», в то время, как новый подопечный еще несколько часов назад выживал тайге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники К-9 ищут в окрестностях Братска трехлапого медведя, который уже выходил к людям. Видео страдальца, который попал в капкан и вырвался, облетело сети. (подробности)

Умки вернулись домой: медведей-сирот из иркутского питомника отвезли в тайгу на вертолете. Они выросли, окрепли и теперь вновь готовы жить в лесу. (подробности)

«Хороший мальчик, не кусается»: сибиряк погладил по голове медведя, который вышел в село из тайги. Топтыгин объявился в деревне в сотне километров от Иркутска и прогулялся по улицам. (подробности)