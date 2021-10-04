Вся связь с миром - по воздуху. Как выживал поселок Уакит в Бурятии, куда после крушения L-410 перестали летать самолеты. Фото: правительство Бурятии.

Поселок Уакит в Бурятии даже по сибирским меркам - на краю света. До Улан-Удэ, республиканского центра - 700 километров. До Читы, столицы соседнего Забайкальского края - 500. Правда, жителям европейской части России еще надо объяснить, что эти километры - не скоростная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом. И вообще, сначала надо добраться в райцентр, село Багдарин. Но туда дороги нет. Совсем. Поэтому 400 жителей эвенкийской деревни живут почти отшельниками и имеют одну связь c миром - по воздуху. Ну и, когда ляжет снег и замерзнут реки, топи и болота - по зимнику. После того, как на севере Иркутской области разбился L-410, авиакомпания, которая выполняет к ним рейсы, прекратила полеты и начала переобучение персонала. А Уакит оказался в транспортной блокаде, которая длилась почти месяц. Первый после долгого перерыва рейс отправили туда в выходные.

Блокада как блокада, нам бы электричество 24 часа в сутки

-Нам не привыкать, - глава поселка Уакит, Николай Козырев, рассказывает КП-Иркутск, как они пережили "транспортную блокаду". - Ведь и так бывает, что погода нелетная, и тогда рейс к нам из райцентра не летит. Или вот лет пять назад, в 2016 году, тоже была похожая ситуация. Правда, там другая авиакомпания летать перестала.

Это правда. Тогда, в 2016 году, ситуацию разрешали на самом верху, в правительстве республики. Отправили несколько рейсов местной авиации. В этот раз не стали - ситуация того не требовала.

-Мы люди бывалые, - объясняет глава. - Как только наступает межсезонье и погода портится, жители все равно сворачивают поездки. Домой-то не попасть, допустим, если непогода надолго! Запас основных продуктов в поселок забрасывают весной, в самом конце зимника. С таким расчетом, чтобы круп, муки, масла. консервов, пряников хватило до ноября. Обычно не промахиваются, рассчитать потребность несложно. Ну, конечно, пока самолет не летал, у нас закончилось в магазине все скоропортящееся - яблоки, помидоры с огурцами, лук, капуста. Но это не смертельно. Но огороды в деревне есть, ну и те, у кого нет, обошлись как-то.

В выходные, 2 и 3 октября, в Уакит отправили два самолета. Первым бортом привезли людей, почту и пенсию, а вторым - почти полторы тонны груза. Доставили продукты в магазин, пополнили аптечку местному фельдшеру Татьяне Власовой.

- У нас на это время из медицинских проблем была вспышка коронавируса, - глава не скрывает, что пришлось непросто. - Но лекарств всех хватало, фельдшер и медсестра консультировались по телефону, как лечить. Подмогу не вызывали, не было необходимости. Хотя в начале года у нас был случай, когда прилетала санитарная авиация, забирали больного в райцентр. Тогда никаких "блокад" не было, но зато была опасность для жизни. Наши ковидные переболели легко.

Еще в деревне был один случай с переломом - тут пострадавшей наложили гипс. Три недели пришлось прожить у родных в райцентре маме с малышом, который родился 10 сентября - аккурат в этот день самолеты и перестали летать.

- Медицинские работники проверили условия, в которых живут родственники пациентки, и приняли решение о возможности ее выписки из роддома, - рассказывает пресс-секретарь минздрава Бурятии Саяна Соктоева. - Трижды молодую маму и малыша навещал фельдшер, а потом был и осмотр педиатра. Состояние и матери, и ребенка удовлетворительное. От предложения о госпитализации женщина отказалась.

Нового жителя Уакита встречали всей деревней. Здесь все друг другу - друзья и знакомые. Да и каждый встречал с прилетевшего самолета кого-то - друзей, родных.

-Эти "блокады мы переживем, нам бы электричество, - вздыхают местные.

Оказалось, свет в поселке дают строго по расписанию - с 6 утра и до 12 ночи. Настолько хватает дизельной станции. Конечно, после этого Уакит не погружается во мглу и не сидит со свечками. В каждой семье есть светильник на аккумуляторах или просто фонарь на батарейках. Но все равно вынужденный "отбой" - не самое лучшее, что можно придумать.

-Нам бы свет, - жители Уакита, конечно, хотят жить так, чтобы не зависеть от дизеля. - В домах у всех морозильники, они холод держат долго. Но вот если бы круглосуточно....Хотя скоро зима, и полгода проблем не будет.

Так выглядят окрестности Уакита. Фото: правительство Бурятии.

Интернета нет, работы тоже нет

Ясно, что если уж нет света, то и про сотовую связь здесь тоже не слышали. Хотя обещают скоро провести. Может, даже в этом году. Или в следующем.

-А как живете-то? А вдруг что случится? - спрашиваю.

-На этот счет все продумано. Есть резервная линия. В ФАПе, в администрации, в школе и детском саду, в клубе, - отвечает сельский глава, По всему чувствуется, что вопросы эти надели ему уже до чертиков.

Зато, конечно, местным детям ( их немного, меньше тридцати, и школа крохотная) не до проблем интернет-зависимости. Гоняют на улице, помогают взрослым, а не в игрушки компьютерные играют. Их просто нет. Работы у взрослых тоже нет. Мужики ездят на заработки по северам, а основное население - пенсионеры. Им. конечно, все труднее и труднее без благ цивилизации. А куда деваться? Чтобы купить квартиру в райцентре, в Багдарине, а еще лучше в Улан-Удэ, нужны деньги. А где их взять? Подобные отдаленные поселки живут по-разному. Скажем, в Иркутской области их решительно расселяют, отправляя жителей на большую землю. Еще в 2015 году исчезли поселки Горная Чуя и Согдиогдон в Мамско-Чуйском районе, он тоже в горах и на той же речке Витим.

Раньше Уакит был золотодобывающим рудником. Но в 1992 году его постигла участь большинства подобных поселков в Сибири - шахта закрылась, люди начали разъезжаться. В 21 веке золото, а также нефть и газ на севере добывают по-новому. Строят вахтовые поселки в глухой тайге, обеспечивают комфортные условия для рабочих. Но городки эти мобильны, с одного месторождения снялись, на другое переехали - и все. Постоянного жилья в тайге и горах, вдали от населенных мест и цивилизации и не нужно. Жить там трудно и тяжело - то самолеты не летают, то дороги в горах замело, то линии электропередач в далекой тайге оборвались после снегопада. Молодых учителей и врачей никаким калачом в глушь, где нет интернета и благоустроенного жилья, перспектив и молодежи, не заманишь.

А что дальше?

- С 10 сентября в Баунтовском эвенкийском районе было приостановлено авиасообщение по маршруту Багдарин-Уакит-Багдарин, - пояснили в Минтрансе Бурятии. - По информации авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей перевозку пассажиров в районе, у обслуживающего персонала просрочены документы на допуск судов к полетам. Прошло обучение, после которого полеты возобновлены.

-Самолет из Багдарина в Уакит улетел, - подтвердили КП-Иркутск в авиакомпании "Аэросервис". - Вообще рейсы выполняются по воскресеньям, раз в неделю. Но, поскольку долгое время их не было, отправили раньше. Правда, как будет дальше, мы не знаем. Потому что в октябре вступает в силу постановление по безопасности полетов, принятое правительством страны еще в прошлом году. И там есть требования к оборудованию посадочных полос. Они должны быть освещены, огорожены, иметь видеонаблюдение и сигнализацию, оповещение. Должен быть контроль и охрана.

В общем, требования вполне резонные. Но это расходы, и немалые, нужны миллионы. Договариваться с авиаторами будут власти, потому что рейсы в Уакит, и в соседние села летают вовсе не круглогодично, как в райцентры, а только с мая по ноябрь. Остальное время жители ездят свои 270 километров по зимнику - так намного дешевле.

Минтранс Бурятии предоставляет субсидию из республиканского бюджета на авиаперевозки в Баунтовском районе на лето и осень. В этом году было выделено 2,3 млн рублей на выполнение 43 рейсов из райцентра в поселки Варваринский, Усть-Джилинду и Уакит.