Ела одни макароны и жила в общаге с тараканами. Сибирячка рассказала, как стала миллионершей в 24 года

Анастасия Шолонова вырвалась из сибирской глубинки и открыла собственную школу СММ. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

- Учась в школе, никогда не приглашала в гости одноклассников – не хотела, чтобы видели нашу квартиру… - вспоминает теперь уже миллионерша Анастасия Шолонова. В 24 года девушка может похвастаться апартаментами в «Москва-сити», регулярными вояжами за рубеж и собственной СММ-школой. При этом родилась Настя в сибирском городке Улан-Удэ в Бурятии, а ее родители никогда не занимали высоких должностей и не были бизнесменами. Мама и папа девочки развелись, когда ей было 2 года. Женщина одна воспитывала сына, старшего брата Насти, и саму девочку, работая обычным бухгалтером. Ее зарплата тогда чуть превышала 12 тысяч рублей.

Денег хватало только на общежитие и макароны

- Зарплата мамы всегда уходила только на еду и самые базовые нужды, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» Анастасия Шолонова. – Поэтому на экскурсии в музей, а уж тем более в кафе я с одноклассниками не ходила – просто не было денег. Одежду мне всегда покупал папа. Поход по магазинам для меня был настоящим праздником.

Когда Насте было 2 года, ее родители развелись. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

Несмотря на то, что отец ушел из семьи, школьница никогда не держала на него зла. Все понимала, как взрослая. Да и мужчина, живя в Москве, не забывал радовать дочурку – отправлял подарки и высылал деньги. А девочка продолжала каждый год под бой курантов загадывать, чтобы мама и папа снова полюбили друг друга.

В 16 лет у Насти появились другие проблемы – на носу ЕГЭ, а возможности оплатить репетиторов не было. Учиться девочка искренне не любила, но ниже четверки оценки не получала, чтобы не расстраивать маму.

- Я мечтала поступить в московский университет, хотя сама понимала, что по баллам точно не пройду на бюджет, ведь даже отличники брали дополнительные занятия. Позже так и произошло – вместо необходимых 90-100 баллов я едва переступила порог в 60. Но неожиданно в ситуацию вмешался папа. Он пообещал оплатить учебу в столице.

Девушка выбрала вуз с самыми, на тот момент, невысокими ценами за обучение и выбрала специальность «Реклама и PR». Поселилась в общежитии и начала учиться. Беззаботное время продолжалось ровно два года, пока Насте не сообщили – папы не стало. Помимо боли от утраты Насте пришлось думать и о том, как оплачивать дорогостоящее обучение?

- Руки опустились, - вспоминает Анастасия. – Ситуация казалась безвыходной. Страшнее всего было вернуться в родной городок, так и не получив диплом.

В этот раз девушку поддержала мама. Женщина бросила работу в офисе и занялась туристическими перевозками на Байкал. Но это увеличило доход лишь на пару тысяч рублей. Вместе с родственниками каждый месяц она по копейке собирала необходимую сумму и высылала дочери. Оставшиеся два года до окончания университета Насте приходилось буквально выживать. Пенсии по потере кормильца в 8 тысяч рублей хватало только на общежитие, которое обходилось в четверть выплаты, макароны и булки. Горячий обед в столовой студентка позволяла себе лишь раз в неделю. Стоит ли говорить, что такой рацион «помог» 20-летней Насте набрать почти 13 лишних килограммов и окончательно вогнать в депрессию.

Чтобы выжить в Москве, студентка раздавала листовки и работала консультантом. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

В свободное от учебы время она раздавала листовки и подрабатывала продавцом-консультантом в отделе с фенами и плойками. А в выходные дни спала по 12 часов в день из-за чего у молодой девушки даже появились пролежни.

Заработала первые 30 тысяч на рекламе в интернете

- Когда подошло время практики, я выбрала одну из самых крупных и современных компаний по PR в Москве, - делится уланудэнка. – Я в прямом смысле слова напрашивалась туда, обивала пороги и ждала, когда мне разрешат работать. 4 месяца я выполняла все задания бесплатно. Необходимо было создавать контент для соцсетей фирм-заказчиков. Иногда на это уходило по два часа, а иногда и почти весь день. Причем работать разрешали на удаленке. Несколько лет назад заработок в интернете, так еще и сидя на диване, казался сказкой. А мне понравилось! И я решила, что никогда не возьмусь за скучную или тяжелую работу в том же офисе.

Приехав на очередные каникулы, Настя решила подзаработать в родном городе, где еще мало кто слышал о СММ. Работая по 4 часа в неделю, девушка получала в месяц по 30 тысяч рублей. В первое время студентке казалось, что о большем нельзя и мечтать.

- Пиком месячной прибыли в Улан-Удэ для меня стали 100 тысяч, - признается девушка. - Тогда появились первые мысли переехать в Санкт-Петербург. В Улан-Удэ я уже реализовала себя - сделала карьеру и стала известной с помощью блога в соцсетях. Хотелось покорять новые вершины.

Живет за счет богатого «папика»

В интервью одного из бурятских телеканалов Анастасия Шолонова рассказала, как в 24 года без мам, пап и кредитов стала миллионершей. В год она и ее бойфренд зарабатывают в общем 60 миллионов рублей или 500 тысяч в месяц. К слову, «благожелатели» блогерши отказались верить, что молодая красивая девушка смогла из девочки из сибирской глубинки превратиться в столичную бизнес-вумен самостоятельно.

- Такие деньги можно только украсть, но никак не заработать.

- Села на шею богатого папика и радуется.

Такие комментарии оставляют жители Бурятии в соцсетях. Но Настя спешит расстроить хейтеров. Со своим «папиком» она познакомилась еще в школе – учились в параллельных классах.

Настя и Рома начали встречаться еще в студенчестве, а теперь стали бизнес-партнерами. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

- Рома простой парень, его мама всю жизнь проработала в пенсионном фонде, - рассказывает молодая миллионерша. – К слову, встречаться мы начали в студенчестве, встретившись в Улан-Удэ на каникулах. В тот момент он тоже работал в инетрнете – вел развлекательные паблики в соцсетях.

Теперь у ребят совместный бизнес – онлайн-школа по СММ. Пара обучает молодых людей со всего мира зарабатывать много, но без титанических усилий.

Каждый день рождения в новой стране

Смотря по телевизору мультфильмы о диснеевских принцессах, Настя всегда хотела стать одной из них. Больше всего ее завораживала заставка с красивым парком развлечений.

- В прошлом году я решила исполнить детскую мечту и купила билеты в Париж, - признается блогерша. – У меня было всего два дня, но этого хватило, чтобы влюбиться в Эйфелеву башню и прокатиться на всех аттракционах Дисней Ленда.

В свой 24-ый день рождения Анастасия исполнила детскую мечту и побывала в Дисней Лэнде. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

Теперь Анастасия взяла за правило при любой удобной возможности отправляться в новые места, особенно в день рождения. Девушка хочет сделать традицией празднование именин каждый раз в новой стране. Так в копилке сибирячки уже есть Италия, Арабские Эмираты и Тайланд.

Начав зарабатывать, девушка путешествует по миру. Фото: личный архив Анастасии Шолоновой

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