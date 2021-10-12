Медведи в Сибири легли в спячку раньше срока. Эксперты уверены, они чувствуют - зима будет суровой

В Бурятии и Иркутской области фотоловушки перестали фиксировать хозяев тайги. Фото: Артур Мурзаханов

" Десять дней назад в лесу исчезли все медведи. Многочисленные фотоловушки, установленные по всей территории, перестали фиксировать их", - рассказал в соцсетях помощник директора "Заповедного Прибайкалья" Артур Мурзаханов. Несмотря на то, что на календаре только октябрь, а столбик термометра днем еще не упал ниже нуля, в этом году хозяева тайги решили залечь в спячку раньше срока. Обычно в Восточной Сибири косолапые начинают селиться в берлогах с конца октября и до 20 ноября. А медведи-одиночки и вовсе могут бодрствовать вплоть до середины декабря, чтобы накопить побольше жира. О чем же может говорить внезапное исчезновение Топтыгиных с "радаров" сотрудников Прибайкальского нацпарка?

- Связавшись с коллегами из Бурятии, мы узнали, что такая ситуация складывается не только в лесах Иркутской области, в соседней республике медведи тоже резко перестали проявлять активность, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" Артур Мурзаханов. - Это значит, что большинство хищников уже залегли в спячку, либо держатся ближе ко своим берлогам и готовятся ко сну. По поведению медведей можно уверенно сделать прогноз - осень будет затяжной, а зима суровой. Проверено - хозяева тайги чувствуют погоду лучше любой метеорологической службы.

По словам специалистов, в этом году медведи запаслись достаточным количеством жира. Фото: Артур Мурзаханов

Как объяснил сотрудник нацпарка, таким образом, животные экономят энергию и накопленные жиры. К слову, несмотря на небогатый в этом году урожай грибов и ягод, на кадрах фотоловушек медведи выглядят на редкость округлыми и сытыми.

- Как звери смогли набрать такую массу и чем питались - остается непонятным, но их форма точно позволит им без проблем переночевать холодную сибирскую зиму, - делится помощник директора "Заповедного Прибайкалья".

Также специалисты говорят о том, что весна в следующем году может вступить в свои права быстрее, чем обычно. Из-за "сбоя" в режиме хищникам придется не только раньше залечь в спячку, но и раньше проснуться.

В Больщереченском лесничестве обнаружили следы крупного хищника, готовящегося к спячке. Фото: Артур Мурзаханов

Тайга заметно опустела, но любителям пешего туризма не стоит забывать о тех самых одиночках, что еще только готовятся к зиме. Следы одного из них сотрудники Большереченского лесничества обнаружили больше недели назад. Судя по отметинам на деревьях - зверь крупный. Рост медведя на задних лапах достигает не меньше двух метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь устроил прогулку у отеля под Иркутском. Топтыгина сняла камера видеонаблюдения. (подробности)

Медведь «проинспектировал» бухту на Байкале, чтобы зайти в деревянный туалет. Визит Топтыгина сняли на телефон. (подробности)