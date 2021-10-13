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Происшествия13 октября 2021 5:09

Автобус с 11 пассажирами попал в ДТП из-за коров на трассе под Тулуном

Пострадавших нет
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла на трассе А-331 "Вилюй" в Тулунском районе. Водитель автобуса Golden Dragon, который вез 11 пассажиров из Братска в Тулун, решил обогнать фуру Volvo. В момент обгона, прямо перед грузовиком на дорогу вышли несколько коров. Водитель фуры не успел затормозить и сбил животных. По касательной он также задел автобус, который после столкновения с большегрузом, съехал в кювет.

- Никто из водителей и пассажиров не пострадал, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В аварии погибли две коровы. Пассажиров увезли с места аварии на другом автобусе

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности ДТП. Если выяснится, что фермер, которому принадлежали коровы, нарушил правила выпаса скота, ему придется выплатить владельцу автобуса причиненный ущерб.

Подключилась к выяснению причин аварии и прокуратура.

- Начата проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

Автобус попал в ДТП из-за коров на трассе в Иркутской области
Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

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