Унга - сеть кафе бурятской кухни с доставкой по всему Иркутску. Фото: архив компании

За это время было открыто 5 кафе в Иркутске и 1 кафе в Свирске. С 2018 года сеть также запустила доставку готовых блюд по всему Иркутску. Благодаря тому, что в каждом районе города есть кафе, доставка осуществляется по всему Иркутску за 90 минут.

Сеть кафе Унга отличает высокое качество блюд, бесспорно главным, из которых являются, конечно же, позы, или, как по-бурятски принято говорить, - буузы. Для приготовления бууз используется фарш, состоящий только из местного свежего мяса, 70% говядины и 30% свинины.

Фото: архив компании

Мясо поставляет СХ АО «Приморский», который работает еще с советских времен как совхоз «Приморский» и имеет крупнейшее поголовье мясных пород крупного рогатого скота в Иркутской области - свыше 5000 голов породы казахской белоголовой. Скот в теплое время года находится на свободном выпасе, а в холодное время кормится только сеном и кормом собственного производства, без каких-либо химических премиксов.

В меню кафе Унга свыше 50 блюд бурятской и европейской кухни с привычными и любимым блюдами: борщ, щи, пельмени, буузы, хушууры, wok лапша, паста, котлета по-киевски, гуляш и многие другие. Позная Унга - это полезная еда на каждый день с бюджетными ценами и высоким качеством блюд.

Фото: архив компании

В позной Унга также действует акция 22 позы за 999р. и 5 салатов за 495р. Подробности акций уточняйте по телефону: (3952) 707-757 или у кассиров в кафе.

АКЦИЯ 22 БУУЗЫ ЗА 999Р С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО ИРКУТСКУ

Фото: архив компании

ГУЛЯШ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 215Р

Фото: архив компании

ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ 170Р

Фото: архив компании

САЛАТ СВЕКОЛЬНЫЙ С АРАХИСОВЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ 80Р

Фото: архив компании

Поесть вы можете в любом из 5 кафе в Иркутске по адресам:

ул. Волжская, 33; рядом с рынком Волжский

ул. Баумана, 216/3; - Новоленино

ул. Бородина, ст. 9; - рядом с мкр. Юбилейный

ул. Октябрьской революции, 12/1; между автовокзалом и рынком Фортуна

пр. Юрия Тена, 23 - мкр. Союз, рядом с мкр. Университетский

Фото: архив компании

Если вы торопитесь или хотите поесть дома, вы всегда можете заказать еду на вынос с собой. А если захотите оформить доставку на дом или в офис, то можете заказать по телефону: (3952) 707-757 или на сайте www.unga38.ru, а также, скачав мобильное приложение Унга в App Store и Play Market. Доставка бесплатная от 500р, осуществляется по всему Иркутску. Кафе принимает доставку ежедневно с 09:30 до 21:45

Если вы ищете работу рядом с домом со стабильной заработной платой, бесплатным питанием и вечерним развозом, то вы можете узнать о вакансиях в ближайшем к вам кафе на повара, официанта, курьера или мойщицу. Рассматриваются, в том числе кандидаты без опыта. Звоните в отдел кадров на номер: (3952) 717-875.

Фото: архив компании

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