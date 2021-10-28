Осенние каникулы в Иркутске 2021: мастер-классы, гуанако, автомат Калашникова и айкидо

Осенние каникулы в Иркутске 2021 - отличная возможность сходить куда-то вместе с ребенком Фото: Олег Укладов

Пеналы – в сторону, учебники – на полку: не за горами долгожданное время для каждого школьника. Осенние каникулы в Иркутске 2021 уже близко! В это время очень важно обеспечить ребятам хороший отдых, чтобы накопить силы на новую четверть. Расскажем, куда сводить детей во время заслуженного «отпуска».

В ЗООПАРК

В честь осенних каникул Иркутский зоосад подготовил для школьников увлекательную программу. Отдохнуть и провести время с пользой в зоопарке можно будет со 2 по 7 ноября. Ребят ждут занимательные активности, некоторые из них даже с призами. Например, 2 ноября, в 14.00 ждут для игры в настольную игру, а в 15.00 на викторину, часом позже в этот день будет показательное кормление енотов.

В среду в то же время зоосад приглашает на мастер-класс по рисованию птиц, потом на игру про хищников и на ужин к песцам. 4 ноября состоится занятие по аппликации «Веселые осьминожки», викторина «Ушастики-пушистики», а в 16.00 иркутяне смогут посмотреть, как кормят гуанако – это предок одомашненной ламы. В пятницу, 5 ноября, школьники сыграют в настольную игру «Вокруг Байкала» и ответят на вопросы о животных нашего края, посмотрят, с каким аппетитом будет уплетать кушания верблюд.

Гуанако живет в Иркутском зоосаде

Особенной будет программа субботнего дня. В этот день пройдут две викторины – в 12.00 и с призами в 13.00, в 14.00 мастер-класс по изготовлению динозавра из фетра, кормление, на этот раз сурикатов, намечено на 16.00. На 7 ноября намечены только показательные кормления: 12.00 – лисицы, 14.00 – гуанако, 16.00 – еноты. Участвовать в мастер-классах и играх могут дети от 7 лет.

Иркутский зоосад приготовил программу со 2 по 7 ноября

В ТЕАТР

На иркутских подмостках есть различные спектакли, в основе которых лежат произведения классиков, входящие в школьные программы.

В музыкальном театре – «Алые паруса»

Конечно, в постановке от артистов музтеатра много музыки, но по сравнению с романтикой Грина он более реалистичный, характеры героев современные.

- История перестала быть такой однозначной, она стала более сложной, с новыми сюжетными линиями, мотивами, оттенками чувств, - рассказывают в театре им. Н. М. Загурского. - Но основная мысль осталась неизменной – нужно не только верить в чудеса, но быть стойкими и смелыми, чтобы самим творить их.

Актеры готовы представить мюзикл Максима Дунаевского 2 ноября.

В Иркутском музтеатре покажут спектакль "Алые паруса"

"Алые паруса" в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского

В ТЮЗе – «Ревизор»

На поставку «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя в Театр юного зрителя пустят только старшеклассников. Возрастной ценз 16+. Спектакль поставил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Антон Свит. Он создал его в стиле современного игрового театра, что дало постановке новое живое звучание.

- Антон Свит предложил не просто комедию нравов определенного исторического периода, а авторскую игру с российскими реалиями, - преувеличенную, обостренную, глубокую, эксцентричную, - рассказали в театре.

Несмотря на множество интересных режиссерских находок, в постановке сохранены все традиции, блистательный юмор и очарование комедии Гоголя.

Для старшеклассников - "Ревизор" в ТЮЗе

НА ПРОГУЛКУ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад – это несколько оранжерей, сотни деревьев, сотни растений, в том числе и экзотических, не представленных в флоре нашего края и тем более привлекательных и интересных. По «улочкам» садам будет отлично и просто прогуляться в один из выходных или дней каникул, а 31 октября можно попасть на встречу из серии «Осенний лекторий».

- В это воскресенье будем рассказывать о вересковых растений, - говорят с саду. – Куратор участка вересковых растений поделится с иркутянами кто такие верески, что требуется для их активного роста, какие виды и сорта можно выращивать на сибирских участках.

Предварительной записи не требуется.

Лекция в Ботаническом саду 31 октября

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ "НЕФОРМАЛЬНЫХ КАНИКУЛ"

В Иркутске 25 октября стартовали «Неформальные каникулы» - это игры, мастер-классы, консультации и многое другое в школах, домах творчества, музеях. До конца октября они будут проводиться в обычном формате, а после – до 7 ноября - дистанционно. Всего в эти осенние каникулы запланировано более 700 мероприятий. Расскажем о некоторых, что вы сможете посетить в октябре.

Неформальные каникулы в Иркутске, 28 октября

Неформальные каникулы в Иркутске, 29 октября

Неформальные каникулы в Иркутске, 30 октября

Неформальные каникулы в Иркутске, 31 октября

Таких кукол научат делать на "Неформальных каникулах". Фото: предоставлено Музеем истории города Иркутска

Читайте также:

Нерабочие дни в Иркутске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать (подробности)

Дежурные группы в детсадах Иркутска будут работать с 1 по 3 ноября. Туда отправят детей родители, которые работают в этот период (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08