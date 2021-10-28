Убившего главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова сторожа приговорили к 18 годам колонии строгого режима

К 18 годам колонии строгого режима приговорили сторожа, убившего главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда

В Забайкалье суд вынес приговор сторожу, признанному виновным в смерти главы краевого ФСИН. «Комсомолка» рассказывала об этом нашумевшем на всю страну убийстве. Трагедия развернулась днем 24 апреля 2021 года, в 50 километрах от поселка Урульга в Карымском районе. Там у 51-летнего генерал-майора Евгения Шихова в охотничьем домике произошел конфликт с пьяным 62-летним сторожем. Тот достал гладкоствольное ружье 12-го калибра и выстрелил в Шихова. От полученных травм глава ФСИН скончался на месте. Кроме этого, ранение получил его приятель - 41-летний бизнесмен. Он умер по дороге в больницу. Что касается стрелявшего, то его задержали очевидцы. Позже психиатрическая экспертиза показала – в момент убийства он отдавал отчет своим действиям.

Погибший Евгений Шихов. Фото: пресс-служба ГУФСИН Забайкальского края

- Суд полностью доказал вину подозреваемого, опираясь не только на показания свидетелей, но и на убедительные результаты экспертиз, которые показали, что на одежде и руках мужчины находились следы выстрела, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Забайкальского краевого суда. - Отягчающими обстоятельствами являются алкогольное опьянение подсудимого и использование им огнестрельного оружия. Смягчающими - признание вины на этапе предварительного расследования и его состояние здоровья.

Вынося приговор, суд исключил такие квалифицирующие признаки, как "общеопасный способ" и "убийство из хулиганских побуждений", признав его виновным в преступлении "убийство двух лиц".

Мужчина обязан выплатить вдовам погибших по 2 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда

62-летнему сторожу назначили 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, он будет обязан выплатить обеим вдовам по 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Ранее супруга Евгения Шихова предъявляла иск на 5 миллионов рублей, ее требование было удовлетворено частично.

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