Иркутяне разбили палаточный лагерь на месте строительства храма в микрорайоне Приморский. Фото: Анна, участница акции

27 октября жители микрорайона Приморский в Иркутске вышли на протест против строительства храма-памятника Святого благоверного князя Александра Невского. На данный момент возле огороженной территории установлено три палатки. Несколько человек планируют провести там ночь. Они требуют создать на этом месте парк Гидростроитель. С участниками акции регулярно связывается полиция, чтобы убедиться, что те не нарушают общественный порядок. Об этом "КП"-Иркутск" рассказала Анна, женщина находится в палаточном лагере.

- Мы назначаем дежурства. В среднем за раз собирается около 10 человек. Всего нас поддержало около 100 иркутян, многие сегодня приносили еду и чай, - пояснила Анна. - Днем вместе с родителями в лагерь приходили дети. Также в дневное время дежурили пожилые люди, так как более молодые были на работе. Сейчас все они дома. Готовимся к ночевке, нам разрешили развести огонь, предприняв все меры безопасности.

Также участники акции собирают подписи за создание парка Гидростроитель.

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