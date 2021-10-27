Действующие меры социальной поддержки сохранят в Иркутске в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 октября на депутатских слушаниях был поднят вопрос о сохранении социальной поддержки в 2022 году для отдельных категорий иркутян. Финансовую помощь смогут получить только те, у кого нет региональных или федеральных выплат. Об этом сообщают в пресс-службе городской думы.

- Из бюджета города ежегодно выделяется 420 миллионов рублей на материальную помощь отдельным категориям жителей Иркутска, - пояснили в думе Иркутска.

Меры социальной помощи периодически пересматриваются, добавляются новые или изменяются размеры выплат.

В городе существует несколько видов поддержки. Так, можно получить выплаты на лекарство, санитарно-курортное лечение, на проезды и так далее. Также иркутянам могут выплатить различные стипендии и материальную помощь за достижение успехов в определенных сферах деятельности.

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