Иркутяне могут отправить свои имена в космос. Фото Юлии и Валерия Шевцовых, Иркутское региональное астрономическое общество.

Сайт GEOSCAN запустил первую в России акцию «Отправь своё имя в космос». Сбор имен пройдет до 15 ноября. Каждый участник получит сертификат. Весной 2022 года на околоземную орбиту высотой около 550 километров будут выведены четыре малых спутника. В космос их доставит ракета-носитель «Союз-2». Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского планетария.

- Аппараты предназначены для мониторинга космической погоды и ультрафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также проведения экспериментов, в том числе студенческих и школьных научных проектов.На двух из них – Геоскане 1U и Геоскане 3U – будут установлены специальные носители информации, содержащие имена всех участников акции «Отправь своё имя в космос». Спутники с записанными данными будут кружить над планетой в течение пяти лет, - рассказали в планетарии.

Отправить свое имя в космос может каждый желающий. В акции уже приняли участие больше 7 тысяч человек со всех всех регионов России, а также США, Канады, Бразилии, Франции, Испании, Белоруссии, Польши, Китая, Монголии и других стран.

Приангарье по количеству космических пассажиров в России уже обогнало Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области.

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