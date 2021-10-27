Вход по QR-кодам в крупные торговые центры введут в Иркутской области с 30 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговые центры и непродовольственные магазины с площадью торгового зала больше 1000 квадратных метров с 30 октября будут впускать только вакцинированных и переболевших СOVID-19 жителей. Исключение действует для помещений с отдельным уличным входом. Соответствующие изменения в Указ внёс губернатор региона Игорь Кобзев Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Их посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт (или копию паспорта), а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; документ, выданный медорганизацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев либо документ, выданный медорганизацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет, - рассказали в правительстве.

По словам губернатора Иркутской области, представители бизнеса сами предложили работу по системе QR-кодов, чтобы избежать закрытие непродовольственных магазинов.

С 30 октября в регионе временно перестанут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также другие организации, предоставляющие подобные услуги.

В ближайшие дни в регионе будут пройдут рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры, транспорта.

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