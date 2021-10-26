Вход по QR-кодам в крупные торговые центры могут ввести в Иркутской области с 30 октября Фото: Иван Макеев

Вход по QR-кодам в крупные торговые центры могут ввести в Иркутской области с 30 октября. Исключение будет действовать только для расположенных в них аптеках и продуктовых магазинах. Такое решение обсуждалось во время заседания регионального оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции 25 октября. Об этом на личной странице в соцсетях сообщил бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин.

- А уже вечером провели совещание с руководителями крупных торговых центров Иркутска. Участвовавшие в диалоге представители ТЦ, выразили готовность в создании QR-free в помещениях торговых центров и соблюдении новых вынужденных ограничительных мер, - рассказал Лабыгин в публикации.

Напомним, ранее о введении системы QR-кодов на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября объявили в Бурятии. Такие меры будут соблюдены в кафе и ресторанах, гостиницах и отелях, торговых центрах, компаниях по оказанию бытовых услуг и учреждениях культуры.

Также в течение девяти дней полностью запрещено проведение банкетов.

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