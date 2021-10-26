434 новых случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 26 октября Фото: ИВАНОВА Диана

На 26 октября в Иркутской области с начала пандемии выявлено почти 120 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 119 864 (+434), в том числе госпитализировано 4621 (+21), выздоровело 106 056 (+209), умерло 5 366 (+25), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 479 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 718 349 жителей Приангарья, двумя – 582 966 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутский врач сообщил, как дети переносят коронавирус и можно ли им делать прививку. В четвертую волну COVID в Иркутске выросло число заболевших среди детей. (подробности)

«Спутник Лайт» закончился в некоторых прививочных пунктах Иркутской области. Причина – небывалый спрос. (подробности)