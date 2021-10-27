Дни с 30 октября по 7 ноября в Иркутской области объявлены нерабочими Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В соответствии с Указом Президента России дни с 30 октября по 7 ноября включительно в Иркутской области объявлены нерабочими с сохранением за работником заработной платы. Соответствующий Указ сегодня, 27 октября, подписал Губернатор региона Игорь Кобзев, сообщают в пресс-службе правительства региона. Согласно документу работодатели должны определить количество сотрудников, которые в нерабочие дни обеспечат функционирование организации.

- Хочу обратить внимание жителей Иркутской области на то, что это не дополнительные выходные или каникулы. Мера направлена на разобщение коллективов из-за распространения коронавирусной инфекции. У нас в регионе складывается напряженная эпидемиологическая ситуация – каждый день регистрируется более 400 новых случаев COVID-19, растет смертность, мы вынуждены ограничивать плановую медпомощь и открывать дополнительные ковидные койки. Поэтому призываю жителей области оставаться дома, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Поликлиники и другие медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях будут работать 30 октября, 1 – 3, 5 - 6 ноября - с 08.00 до 20.00 (включая прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры). 31 октября, 4, 7 ноября будет работать дежурный персонал - по графику работы в выходные и праздничные дни; прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры – с 09.00 до 20.00.

Стационары и иные структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, продолжат работу в круглосуточном режиме согласно графику; отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи – в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00.

Учреждения культуры будут работать без изменений, но с обязательным соблюдением ограничительных мер.

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