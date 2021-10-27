Пять турмаршрутов Иркутской области стали лауреатами Всероссийской премии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять турмаршрутов Иркутской области стали победителями окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Всего от региона подавалось пять заявок. Теперь проекты примут участие в финале, который состоится 24-26 ноября в Перми. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов, - рассказали в правительстве региона.

В окружном этапе премии участвовало 93 проекта из регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Лауреатами конкурса стали 77 проектов.

КОНКРЕТНО

- В номинации «Лучший железнодорожный круиз» лауреатом стал маршрут «Транссибирская магистраль: от Москвы до Владивостока».

- В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» от Иркутской области заявлен на конкурс и прошел в финал маршрут от города Усолье-Сибирское «По следам белого горностая».

- В номинации «Лучший маршрут выходного дня» в числе финалистов иркутский маршрут «Экскурсия в бухту Песчаная на теплоходе «Баргузин».

- В номинации «Речной круиз» – маршрут от Иркутск «Пробуждение Байкала».

- В номинации «Лучший событийный тур» – маршрут «Услышь мелодию строки» от Усолья-Сибирского.

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