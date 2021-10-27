43 продавца продуктов оштрафовали за нарушение антиковидных мер в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

43 нарушителя антиковидных мер выявили среди продавцов продуктов в Иркутской области. Список привлеченных областными судами к административной ответственности в сентябре-октябре 2021 года опубликовали на сайте контрольного ведомства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего с начала сентября 2021 года службой проверено более 1300 магазинов, возбуждено 18 административных дел за несоблюдение антиковидных мер: ношение масок, наличие антисептиоков и соблюдение социальной дистанции, - рассказали в правительстве. - Также выдано 94 уведомления о необходимости соблюдения противоэпидемических правил.

Напомним, за нарушение антиковидных требований полагаются штрафы от тысячи до 30 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также для предпринимателей - от 30 до 50 тысяч и для юридических лиц-от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо приостановка работы организации-нарушителя на срок до 90 дней.

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