305 мигрантов оштрафовали во время рейдов в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в Иркутской области. Особое внимание было уделено строительным площадкам и рынкам, также проверки проводили в пассажирских поездах, на железнодорожных станциях и вокзалах. В результате было обнаружено 379 миграционных нарушений. Полицейские работали совместно с коллегами из регионального ФСБ и транспортной полиции при участии сотрудников ОМОН. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации к административной ответственности привлечено 305 иностранцев. В отношении 34 нарушителей районными судами региона вынесены постановления о выдворении за пределы страны. За нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации к административной ответственности привлечено 74 иностранных гражданина и 44 работодателя, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, выявлено 2 факта организации незаконной миграции и 33 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан по мету пребывания.

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