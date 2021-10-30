Не берите на работу ковид-диссидентов: потребовал мэр Саянска, отказавшийся закрывать кафе в пандемию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Уважаемые предприниматели, не принимайте на работу «перебежчиков», не желающих вакцинироваться, при трудоустройстве требуйте справку о вакцинации". Так обратился к жителям города Саянска мэр Олег Боровский. Напомним, еще в апреле 2020 года, когда был объявлен локдаун, маленький Саянск в Иркутской области стал известен всей стране. Здесь работали кафе и парикмахерские - глава города отказался закрывать сферу услуг в то время, как крупные предприятия работали. И сейчас можно не сомневаться - в 40-тысячном городке сделают прививку от COVID все, кто должен.

- Мне известны случаи, когда нежелающие прививаться сотрудники грозят увольнением, - говорит мэр. - Обращаю внимание всех ковид-диссидентов, что в соответствии с указом главного санитарного врача и губернатора Иркутской области каждый работник бизнеса в обязательном порядке должен сделать прививку. Лично буду участвовать в рейдах, и если хоть один сотрудник не будет вакцинирован, будем закрывать весь магазин или другое учреждение сферы услуг.

Рейды по предприятиям в городе, как и по всему региону, пройдут на выходных. В Саянске знают, что насчет закрытия - это не пустые слова, так и будет. Кстати, Саянск - один из первых по темпам вакцинации в регионе. Уже сделали прививку хотя бы первым компонентом больше 17 тысяч жителей - практически половина всего населения городка.

Многих заявление мэра Олега Боровского насчет ковид-диссидентов удивило. Ведь еще полтора года назад, отказываясь закрывать кафе, он вроде бы не признавал пандемии. Однако не все так однозначно, и дело не только в том, что время многое изменило в наших представлениях о коронавирусе.

- Тогда ограничительные меры коснулись всех по-разному, - объяснял мэр свою позицию в то время. В администрацию, ко мне пошли люди с обращениями о помощи, о том, что им нужно жить, кормить семьи, а на что, если предприятия закрыты? А предприятие - это сам предприниматель и его работники. Первыми пришли парикмахеры, многие - матери-одиночки, для которых их работа - единственный источник дохода в семье. Мы приняли решение разрешить малому бизнесу работать, конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

И больше двух месяцев, несмотря на то что у в городке все работало, Саянск держался - в городе не было COVID-19. В апреле-мае - ни одного больного. И это - потому что были строгие меры. В Саянске все это время не принимали приезжих без обязательных двух недель в обсерваторах. Потом, конечно, инфекция пришла в город.... За все время в Саянске заболели 2650 человек.

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