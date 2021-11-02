Сервис Яндекс.Лавка с доставкой от 10 минут запустили в Иркутске

Яндекс. Лавка запущена в Иркутске 2 ноября 2021 года. ФОТО: пресс-служба Яндекс. Лавки.

Тель-Авив, Париж, Лондон, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань. Всех их связывает сервис Яндекс.Лавка, который появился теперь и в Иркутске. Первый в Сибири и на Дальнем Востоке. Его отличие от онлайн-маркетов – сверхбыстрая доставка от 10 минут (до 30 минут в снежный буран или ливень), широкий ассортимент продукции и еще ароматный горячий (!) кофе или готовый обед по одному клику домой или в офис.

- Иркутск стал первым городом, где Яндекс.Лавка открылась по франшизе, - рассказал на открытии 2 ноября руководитель Яндекс. Лавка Россия Вадим Петров. – Нашим партнером в регионе выступила группа компаний «Янта», которой мы сделали предложение и получили отклик, заинтересованность. В результате очень быстро смогли запустить здесь сервис.

Как работает Яндекс. Лавка? Все просто. Скачиваете приложение или заходите на сайт сервиса, выбирайте адрес доставки, далее – товар. Оплачиваете онлайн переводом по карте и…

- Мы видим заказ и в считанные минуты его собирают на складе, - продолжает Вадим Петров. – Таких складов в Иркутске уже открыто семь, радиус обслуживания составляет в среднем 2 км, а доступна Лавка сегодня примерно для 70% жителей. Будет еще больше.

Пока зона покрытия сервиса Яндекс. Лавка выглядит так. ФОТО: Яндекс. Лавка.

Сборщик на складе работает быстро. За две минуты отбирает выбранный клиентом товар в корзину. Для оперативности пользуется штрихкодами и удобной навигацией по складу, затем все аккуратно упаковывает и вот доставщик уже мчится к вам.

- Наши курьеры развозят заказы на велосипедах и автомобилях, - поясняет руководитель проекта. – Мы используем все возможности, чтобы как можно быстрее его выполнить, избежать пробок. Возможна даже доставка пешком, в принципе радиус обслуживания в несколько километров позволяет сделать это очень быстро, даже если случился коллапс из-за снежной бури или сильного ливня.

Заказ доставят от 10 до 30 минут. ФОТО: Яндекс. Лавка.

Словом, сверхопреативность – одно из ключевых преимуществ Яндекс.Лавки. Удобно. Взял телефон, купил условно молоко, хлеб, соль, сахар, а еще стиральный порошок или туалетную бумагу. Оплатил и через 10 минут курьер на подходе. Если опасайтесь контакта с чужими людьми, можно воспользоваться услугой «Оставить и двери» и тогда товар будет ожидать у квартиры, о чем оповестит уведомление в приложении. Это удобно, например, и для того, чтобы привезти продукты пожилым родителям, бабушкам, дедушкам, заболевшим. Сервис работает без выходных и праздников с 7.30 до 23.30. И никаких «мы доставим вам на следующий день, ждите звонка…», а также замен и переписок.

В ассортименте более двух тысяч товаров. Яндекс.Лавка позиционирует себя как магазин у дома, все, что надо – здесь. Предпочтение отдается местным производителям, а, значит, ставка сделана на свежие продукты – овощи, фрукты, молочка, мясные изделия, хлеб. К примеру, в каталоге можно увидеть колбасу от «Усольского мясокомбината», паштеты, котлеты и молочную продукцию от «Янты», мороженое от «Ангарии».

- У нас представлена и готовая еда, выпечка, так что можно заказать и обед, и мы будем расширять это направление, - дополнил Вадим Петров. – Кроме того, в Иркутск мы привезли орехи и сухофрукты собственной торговой марки сервиса Из Лавки, в будущем будет еще несколько видов сыров.

Стоит попробовать в Лавке кофе. Его, только-только сваренным, обещают доставить горячим. Готовят напиток из зерен Бразилия Пиберри от местного specialty-обжарщика Atlas Coffee. Темный шоколад и арахисовая паста и молоко со вкусом ореха, - американо, латте, флэт уайт и капучино с сиропами на выбор, - все очень скоро будет доступно для иркутян.

В целом в Лавке половина ассортимента – это продукция местных производителей, половина – федеральных сетей.

- Мы дали рекомендации нашему партнеру, какие товары пользуются популярностью, но выбором продукции, ее экспертизой занимается именно он, - объяснил Вадим Петров.

Кстати, на семи складах сервиса уже работают 60 человек. Вакансии открыты, их можно увидеть на сайте проекта в соответствующем разделе. По словам Вадима Петрова, курьер может зарабатывать около 60 тысяч рублей в месяц, есть возможность и дополнительного заработка для студентов. Между прочим, на открытии сервиса присутствовал мэр Иркутска Руслан Болотов и он отметил, что Яндекс. Лавка не только востребована в пандемию, но и в перспективе принесет более 700 рабочих мест.

На первые три заказа пока действует скидка в 20%. Доставка от 100 рублей бесплатна – акция действует на старте проекта. Затем Яндекс. Лавка обещает доставлять товары бесплатно на сумму от 700 рублей. Будут также акции, фестивали, распродажи.

- В Иркутске мы тестируем новую для себя бизнес-модель — сотрудничество по франшизе, - заключил Вадим Петров. - Мы понимали, что это эффективно - совместить наши технологии и опыт с локальной экспертизой.

- Для нас это тоже новый шаг в развитии и возможность получить опыт Яндекс. Лавки, которую можно назвать пионером в экспресс-доставке продуктов, - добавил генеральный директор «Янты» Евгений Баймашев.

– Это бизнес будущего, все большей популярностью пользуется доставка на дом, и отличие от всех остальных сервисов, - это именно экспресс-доставка, - прокомментировал исполнительный директор «Продснаб» (входит в состав «Янты) Иван Яковлев. – Отмечу, что будет действовать проект «экспериментальная полка», на которую может «встать» любой поставщик, то есть выставить свою продукцию, а далее мы посмотрим спрос.

КОНКТРЕТНО

Где сделать заказ

- в приложении или на сайте Лавки.

- или в приложениях Яндекс, Яндекс Go и Яндекс.Еда во вкладке Лавка

Если ваш адрес еще не обслуживается, то можно в приложении установить оповещение, которое сработает сразу после того, как рядом с вами появится склад и сервис станет доступным.

ВАЖНО!

За покупку товаров собственной торговой марки «Из Лавки» подписчики Яндекс Плюса могут получить 100% кешбэк балами Плюса. Их можно потратить в Лавке и в других сервисах Яндекса.