"Сначала смеялись, теперь просят научить": сибиряк продал буровую технику, стал бровистом и открыл салон красоты

36-летний сибиряк продал буровую технику, стал бровистом и открыл салон красоты. Фото: личный архив Соднома Жигмитова

- Друзья сначала издевались, а теперь просят научить, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск бровист из Улан-Удэ Содном Жигмитов. Он и его супруга – хозяева двух салонов красоты, в которых здешним красавицам могут обновить прическу или нанести перманентный макияж. К слову, за последнее отвечает 36-летний сибиряк. За четыре года карьеры Содном создал полторы тысячи идеальных пар бровей. Однако в сферу красоты уланудэнец пришел не сразу. Вырос он в деревне. Вряд ли парень, помогая родителям по хозяйству и ухаживая за скотом, мог представить, что в будущем станет гуру макияжа.

- Образование я получил по специальности «Обработка металлов», - вспоминает Содном. – Обучиться этой профессии посоветовали мать и отец. Я был пацаном и точно не знал, чего хочу.

Как бы там ни было, но в 21 год сибиряк закончил вуз, отслужил в армии, женился, стал отцом. Затем, желая вырваться из родной деревни, семья Жигмитовых переехала попытать счастья в Москву. Но не сложилось и через семь лет Содном с женой и дочерью вернулись в Бурятию, начали строить дом и обживаться в Улан-Удэ.

- Тогда я решил работать на себя – взял в кредит грузовик и начал заниматься поставкой дров, - рассказывает «Комсомолке» сибиряк. – Затем закупил еще техники и на заказ бурил соседям ямы под канализацию. Так и работал: зимой возил дрова, а летом копал ямы. Наконец-то денег стало хватать и на строительство, и на семью.

Жена Соднома парикмахер с многолетним стажем. Она всегда мечтала о собственном салоне красоты. Фото: личный архив Жигмитовых.

А супруга Соднома вспомнила о давней мечте открыть собственный салон красоты. К тому времени она уже была парикмахером с многолетним стажем и базой постоянных клиентов. Недолго думая, мужчина выставил на продажу все то, что наживал годами и исполнил желание любимой, купив на вырученные с буровой техники деньги небольшое помещение. Тогда он еще не догадывался, что скоро и сам займется женской красотой.

- Первой перманентному макияжу обучилась моя жена. Эта процедура очень похожа на создание татуировки – с помощью машинки с иглой под кожу вводится красящий пигмент. Но главное отличие – это долговечность. "Срок носки" такого макияжа около трех лет. Так я решил стать мастером тату, но углубившись в тему, понял, что это не мое. А вот брови....

Мастер Содном пользуется техникой напыления, что создает эффект натуральности бровей. Фото: личный архив героя статьи

Он видел, что красить брови – работа ювелирная, требующая точности движений, знания пропорций. Как раз для него! И взялся за дело. Конечно, прошел десятки курсов...

- Вы мастер?!!

В первое время девушки боялись доверять свои брови мужчине, но совсем скоро клиентки уланудэнца начали рекомендовать его своим подругам, мамам и коллегам.... Сегодня, чтобы попасть на сеанс к мастеру, нужно записываться заранее, за две недели. За четыре года цена за одну процедуру у мужчины увеличилась в два-три раза, а в прайсе знаменитого бровиста появились такие услуги как перманент губ и глаз.

Теперь, признается Содном, при знакомстве и общении с женщинами, он обращает внимание только на то, правильно ли накрашены их брови.

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