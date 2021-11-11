Иркутянин оплатил долг в 193 тысячи, чтобы сделать любимой предложение на берегу Средиземного моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Любимая, выходи за меня! - услышать эту заветную фразу от любимого мужчины в романтической обстановке, скажем, где-нибудь на берегу Средиземного моря - наверняка мечта многих девушек. Именно такой сюрприз приготовил для своей второй половинки один из жителей Иркутска. Только вот грандиозный план едва не рухнул из-за долгов.

Дело в том, что мужчина вовремя не расплатился со строительной компанией, которую нанимал для работ по договору. Вместе с процентами за просрочку набежала кругленькая сумма в 193 тысячи рублей. Фирма обратилась в суд и выиграла его. Но даже после этого должник не спешил рассчитываться по счетам и игнорировал предупреждения приставов. В итоге выезд за рубеж ему запретили. Но чего не сделаешь ради любви!

- Поскольку неплательщик планировал провести отпуск в Турции и сделать там предложение своей девушке, мера возымела действие. Мужчина оплатил задолженность в полном объеме, - рассказала судебный пристав-исполнитель Ирина Толмачева.

Теперь иркутянин свободно может поехать за границу со своей будущей супругой.

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