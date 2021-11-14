Хирурги из Иркутска удалили огромную опухоль у новорожденной девочки в Бурятии. Фото: ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ, @drkb_03

Гигантскую врожденную опухоль – тератому - удалили в эти выходные новорожденной девочке в Бурятии хирурги из Иркутска – заслуженный врач России Юрий Козлов и его коллега Чимит Очиров. Специально для этого из столицы Приангарья они приехали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

- Ребенок родился месяц назад с нормальным весом, можно сказать, вполне здоровым, если бы не эта огромная врожденная опухоль в нижней части спины, - рассказали врачи из ДРКБ. -Откладывать ее удаление далее было нельзя.

Крестцово-копчиковая тератома размером почти с теннисный мяч не только мешала малышке, но и несла угрозу для ее здоровья. Оперировал доктор медицинских наук Юрий Козлов.

- Такие образования деформируют окружающие органы и заставляют все ресурсы организма трудиться с увеличенной нагрузкой, есть риск перерождения их в злокачественные, - описал ситуацию в своем аккаунте Инстаграм доктор медицинских наук Юрий Козлов. - Операция была комбинированной: лапароскопия для внутрибрюшной части опухоли, открытая хирургия - для наружной. Мы сделали все, как нужно. Спасибо бурятским коллегам ДРКБ за как всегда отлично подготовленный процесс!

Операция длилась дольше трех часов – 190 минут. Никаких осложнений не возникло. Месячная девочка все еще находится в реанимации для наблюдения за ее состоянием, но врачи с уверенностью говорят: «Теперь ребенку ничто не будет мешать расти и развиваться!».

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