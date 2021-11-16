«Сделай Ам»: за четыре года семейное увлечение превратилось в успешный цех полуфабрикатов. Фото: архив компании

Местным товарам - особое доверие. Чувствуя ответственность перед земляками, производитель соблюдает баланс цены и качества. А чтобы убедиться в этом, «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области проводит спецпроект ко Дню качества: мы рассказываем о крупных предприятиях Приангарья, читатели выбирают любимые товары этих брендов, а специалисты оценивают их качество.

И следующий наш участник - цех полуфабрикатов «Сделай Ам».

Когда хочется поесть вкусно, а времени на готовку нет, выручит цех «Сделай Ам». Пельмени, котлеты, рулеты, вареники, колбаски - полуфабрикаты отлично подойдут и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Предприятие молодое, с интересной историей. Его руководителю, Татьяне Васильевой, удалось превратить семейное увлечение в успешный бизнес. Четыре года назад производство шло своими силами дома на кухне, сейчас у предпринимателя свой производственный цех, наемные сотрудники, несколько фирменных магазинов в Ангарске, автотранспорт для доставки в другие города Иркутской области. И это только начало.

Продукция цеха «Сделай Ам» уже завоевала доверие жителей не только Ангарска, но и всей Иркутской области. Причина в отличном качестве.

- Вся наша продукция изготавливается вручную, - рассказывает Татьяна Васильева. - Многим было непонятно, почему мы кладем много мяса в пельмени, почему фасуем все в промышленном холодильнике. Зато мы не допускаем разморозки, а в пакетах нет льда, снега и смерзшихся котлет.

Выбор продукции большой - более 80 наименований, - и каждая нашла своих поклонников.

Все этапы производства контролируются руководством и транслируются в интернете, что еще сильнее располагает к себе людей.

- У нас стабильный спрос, налажены связи с поставщиками. Через социальные сети и группу в «Вайбере», в которой 1700 участников, есть обратная связь от покупателей. Нам даже поступают предложения об открытии магазинов в других городах Иркутской области, но мы над этим пока думаем.

Какие продукты участвуют в спецпроекте

1. Пельмени «Домашние»

Состав: фарш свинина/говядина, лук репчатый, мука пшеничная в/с, яйца, масло растительное, специи.

Фото: архив компании

2. Рулеты «Элитные» Состав: филе куриной грудки, брокколи, перец болгарский, укроп, сыр сливочный, соевый соус, чеснок, паприка, майонез, специи.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

3. Котлеты «Круиз»

Состав: филе горбуши, масло сливочное, сыр, молоко, специи, панировка.

Вместе с экспертами стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим эту продукцию цеха полуфабрикатов «Сделай Ам».