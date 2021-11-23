Клубок волос размером с валенок вытащили врачи из желудка девочки в Бурятии. Фото: аккаунт drkb_03 в "Инстаграме".

Болит живот, тошнит, нет аппетита - когда ребенок жалуется на такие симптомы, не сразу догадаешься, в чем дело. Сначала врачи в Бурятии заподозрили у маленькой пациентки анемию, а затем нашли в животе нечто, похожее на огромную опухоль. Оказалось, что это трихобезоар - если простыми словами, то это гигантский комок волос, слипшийся с содержимым желудка, и полностью забивший его.

- Срочно на операцию! - скомандовали медики.

Из желудка девочки извлекли клубок, похожий размером и формой на валенок. Теперь она восстанавливается под наблюдением врачей. Трудно даже представить, как ребенок себя чувствовал. Ведь комок рос в желудке годами! А виновата в этом привычка грызть кончики волосы. И случай, увы, не редкий.

Вот такой комок волос образовался в желудке ребенка. Фото: аккаунт drkb_03 в "Инстаграме".

- Оперировать помогал опытный детский хирург высшей категории Баир Ванчиков, в его практике - не одна подобная операция. Однако он отмечает, что сталкивался с этим примерно раз в 2-3 года. А тут - ровно через год - опять эта патология! - удивляются врачи Детской республиканской больницы Бурятии.

Действительно, в прошлом году из желудка 12-летней сибирячки вытащили 15-сантиметровый "валенок" из волос, а два года назад 19-летняя девушка попала на операционный стол с тем же диагнозом - она носила в себе целых два килограмма съеденных волос!

Медики предполагают, что опасная привычка у детей появляется из-за нервов.

- Вопрос требует изучения. Одно понятно - напряжение в социуме, в семье, обязательно сказывается на психологическом состоянии ребенка, - прокомментировали в аккаунте больницы drkb_03 в "Инстаграме".