Семиклассник из Бурятии вытащил 10-летнего парнишку из полыньи по советам с открытого урока МЧС

Никита Лобастов поступил как настоящий спасатель. Фото: личный архив

Семиклассник Никита Лобастов из бурятского поселка Гусиное озеро теперь звезда номер один в школе. Хотя к славе 13-летний парнишка совсем не привык и такого внимания к себе даже стесняется. Но поступок Никиты никак не мог остаться незамеченным. Школьник, рискуя собой, спас от реальной гибели 10-летнего мальчика.

Все произошло воскресным днем. Никита пошел в гости к другу на другой конец поселка. Путь пролегал мимо местной реки Цаган Гол, излюбленного места детворы. Летом мальчишки и девчонки приходят сюда купаться, а зимой целыми днями катаются по льду на коньках. Вот и в этот раз Никита заметил, как по только что застывшей корке рассекает мальчик из его школы Денис Силин. Третьеклассника Никита сразу узнал.

- Я подошел к нему поздороваться, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Никита Лобастов. – Мы пожали руки и как только Денис начал откатываться, я заметил, что он приближается прямо в сторону полыньи.

- Стой, там вода! – крикнул Никита.

Но было поздно. Денис въехал прямо в полынью и через секунду исчез из вида.

- Я ушел под воду, - вспоминает Денис Силин. – Плаваю хорошо, поэтому сразу смог выплыть на поверхность и зацепиться за кромку льда. Тут увидел Никиту и начал кричать ему: «Дай руку»! В тот момент вообще ничего не чувствовал, даже не понимал тепло мне или холодно.

Никита только хотел рвануть к приятелю, но тут же остановился. Школьник понял, если побежит, может провалиться сам. Тут парень вспомнил советы спасателей, которые в прошлом году приходили в школу на открытый урок. Рассказывали, как нужно вести себя в подобной ситуации. Дальше Никита действовал, как профессионал. Огляделся вокруг, увидел длинную палку, схватил ее, а затем лег на лед и пополз к Денису. Но это не помогло.

- Протянул палку и крикнул: «Хватайся!», - продолжает Никита. – Но он видимо был в таком шоке, что отбросил ее в сторону. И мне пришлось подползать к Денису. Удалось! Дениска сразу схватился за руку. Скорее всего, у меня скаканул адреналин, откуда-то взялись силы, вытянуть его из полыньи, хотя он не такой маленький.

Спасенный Денис обещает пригласить Никиту на свой день рождения. Фото: личный архив

Оказавшись на льду, промокший до нитки Денис докатился до берега, Никита встал и аккуратно дошел пешком. Отдыхать было некогда, Дениска трясся от холода. Старший товарищ взял его за руку и повел до дома.

- По пути мы встретили отца нашего общего приятеля, - говорит Никита. – Он забрал Дениса и отвел греться в свой дом.

- Когда шли, я пожал руку Никите и сказал спасибо за то, что он меня спас, - добавляет Денис.

Оказалось, в тот день Дениска ушел на озеро без разрешения. Как рассказывает мать третьеклассника Мария, она отпустила сына погулять рядом с домом. Но выйдя на крыльцо, увидел любимые коньки. Мальчишка не удержался, схватил и побежал на озеро.

- Я вообще катаюсь быстрее всех друзей, - хвастается Дениска. – Теперь пообещал маме, что на озеро больше не пойду. Разве что зимой, когда лед станет крепче.

Ну а о поступке Никиты узнала не только школа, но и весь поселок. В курсе дел уже в МЧС Бурятии. Классный руководитель семиклассника написала о геройском поступке ученика пост в соцсетях, который и заметили спасатели.

- Подросток действовал умело и самоотверженно, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. – Мы готовим документы к награждению героя.

Никита и Денис теперь друзья. Младший Дениска обещает прислушивается к советам старшего товарища. А еще обещает в январе пригласить спасителя на свое 11-летие.

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