В Роспотребнадзоре рассказали, состоятся ли новогодние корпоративы в Иркутске

Роспотребнадзор: жителям Иркутской области следует отказаться от новогодних корпоративов 2022 Фото: Тимур ХАНОВ

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям Иркутской области отказаться от новогодних корпоративов и от массовых мероприятий в целом. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой: помимо стремительного роста числа зараженных COVID в регионе начали появляться случаи гриппа и ОРВИ. Только за минувшую неделю в Приангарье грипп подтвердился у шести детей и одного взрослого. Большую опасность представляет то, что эти заболевания могут привести к микст - инфекции.

- Необходимо соблюдать уже введенные ограничительные меры: носить маски, дезинфицировать руки и главное – прививаться, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» руководитель пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Каурова.

Значат ли рекомендации специалистов, что о новогодних корпоративах 2022 можно забыть? Вообще собираться шумными компаниями в кафе и ресторанах не запрещено. Однако нельзя забывать, что в заведениях действует система входа по QR-кодам, а также масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Так что отметить праздник с коллегами вполне возможно, но нужно быть готовыми, что в 23:00 вас попросят покинуть заведение - еще одна антиковидная мера

Но даже несмотря на все меры безопасности риск заболеть очень высокий. Только за последние две недели в Иркутской области неоднократно фиксировали новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Сегодня их количество перевалило отметку в 600 человек за сутки.

- Специалисты рекомендуют иркутянам отпраздновать Новый год в кругу семьи, - поделилась Светлана Каурова. – Либо отправиться на природу, где нет большого скопления людей. Это поможет сберечь себя и своих близких.

При этом ужесточать действующие антиковидные меры в регионе, пока не планируется, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, на 24 ноября в Иркутской области был выявлен еще 601 случай заражения COVID за сутки. Таким образом, с начала пандемии в регионе 135 725 заболевших. Зафиксировано 29 летальных случаев.

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