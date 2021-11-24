Еще 601 случай заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 24 ноября в Иркутской области за сутки выявлен 601 новый случай заражения СOVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе 135 725 заболевших. Проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Приангарья 5 260 пациентов. Это на 106 человек меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 111 550 жителей региона успешно справились с болезнью, 365 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - сообщает областной оперштаб.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. На 24 ноября коронавирус забрал жизни 29 пациентов. Так количество смертей с начала пандемии в Иркутской области возросло до 6 190. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умер 1 человек.

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