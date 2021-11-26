Министр здравоохранения Яков Сандаков объяснил свою шутку про бубен и шаманов.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков объяснил свою шутку про бубен и шаманов, которая наделала много шума, появившись в эфире одного из ведущих телеканалов страны. О том, как все произошло, он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm). Напомним, дело было в Качугской ЦРБ, в иркутской глубинке. Журналистка спросила «Как у вас люди выживают?» и министр в ответ пошутил: «Как в этих местах говорят, запоминайте: медицина — наука точная, но бубен надо держать в левой руке». Какой бубен? Бурятские земли, шаманские земли, понимаете?»

- «Вы тут шаманите, что ли?» - переспросила журналистка.

- «Конечно, здесь все шаманят, через одного», - пошутил министр.

Вполне себе безобидная шутка (и действительно, на иркутской земле сильны бурятские традиции, и шаманов хватает) разлетелась по интернету. Вот что сказал по этому поводу сам Яков Сандаков.

- Это был совершенно невообразимый репортаж. Предшествовало ему два дня съемок, часы отснятого материала, десятки минут интервью с врачами, с руководителями, санитарный рейд в Качуг. Мы показали телеканалу абсолютно все. Команда снимала все процессы, от самых начальных амбулаторных, до самых сложных пациентов реанимационных. Но, видимо, на фоне всей это информации, повторяющейся от региона к региону…, зацепила эта фраза про бубен, сказанная уже в конце дня, в коридоре, когда мы заканчивали все съемки.

И, конечно, это абсолютно кулуарный разговор был. Мы же даем интервью, говорим на камеру, смотрим в камеру журналиста, а тут я даже не видел, что идут съемки, это была просто беседа. Конечно, в нашем прекрасном регионе таких Качугов много. И за год переформатировать эту систему крайне сложно, но нужно работать и мы делаем это. И в этом году мы принимаем беспрецедентные усилия по насыщению техникой и всем остальным наши районы.

Глава областного минздрава добавил, что врачи в районах достойны Нобелевской премии, и обладают фантастическими моральными и физическими силами.