«Активный гражданин»: иркутская художница Татьяна Закирова превращает подземные переходы в арт-объекты

Иркутская художница Татьяна Закирова превращает подземные переходы в арт-объекты. Фото: личный архив Татьяны Закировой

В проекте, созданном совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой города, «Комсомолка» продолжает рассказывать о людях, которые готовы на добрые дела, превращают обыденное вокруг себя в прекрасное и никогда не проходят мимо чужой беды. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об отзывчивых иркутянах узнает весь город.

Создание рисунка началось с кропотливой работы над макетами. Фото: Татьяна Закирова

Сегодня героем проекта стала иркутская художница Татьяна Закирова. Девушка является автором не одного уличного-арт-объекта. Одним из самых масштабных проектов Татьяны стала роспись подземных переходов. Пока что полностью готов только один из них, тот, что на улице Лермонтова. Как феникс из пепла, в нем снова появилось известное граффити по мотивам творчества знаменитого поэта, которое случайно закрасили во время ремонта несколько лет назад. Художница выбрала новую тематику, но сохранила центральное место для портрета Михаила Юрьевича. Теперь на когда-то серых стенах красуются корабли, медузы и осьминоги.

Частью композиции стали строчки из стихов Лермонтова. Фото: личный архив Татьяны Закировой

- Такова задумка проектировщиков, - объясняет Татьяна корреспонденту «КП»-Иркутск». - Спускаясь в подземный переход, люди будто погружаются в подводный мир, а затем "выплывают" к нужной автобусной остановке. К слову, для каждого выход выбрана определенная тематика. Например, к ИРНИТУ будет вести "коридор" из зачеток, энциклопедий и тетрадок.

Центральное место в граффити досталось портрету поэта. Фото: личный архив Татьяны Закировой

Иркутянка поделилась с «Комсомолкой», что следующие проекты будут воплощены в жизнь в переходах к институту МВД и по улице Байкальская.

Капитан Джек Воробей украсил подпорную стену на Лермонтова. Фото: личный архив Татьяны Закировой

Еще одна масштабная работа, принадлежащая Татьяне Закировой, украшает подпорную стену по улице Лермонтова 81/1. С помощью таланта и баллонов с краской компания художников создала инсталляцию с разными яркими героями, в числе которых главный пират Карибского моря - Капитан Джек Воробей, влюбленные верблюды и дитя заката - розовый фламинго. Работа украсила 198 квадратных метров.

Теперь студенты будут спешить на пары мимо стен с верблюдами и розовыми фламинго. Фото: Татьяна Закирова

- Над композицией трудились 12 человек, - вспоминает иркутянка. - Самому молодому из них 14! лет, а самому взрослому - 45.

Оказалось, что у этой подпорной стены есть своя история. 10 лет назад здесь так же собралась команда энтузиастов, которая вдохнула жизнь в серый бетон. За это время рисунок пережил ливни, палящее солнце, удары авто и неласковое воздействие снегоуборочных машин. Поэтому граффити было решено обновить. В этом году главной темой стала "пустыня".

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

НА ЗАМЕТКУ

Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря 2021 года на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

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