Выживший при обрушении казармы в Омске блогер-миллионник приехал в Иркутск. Фото: личный архив Рустама Набиева

- Иркутск, встречай! - обратился к подписчикам в сторис блогер-миллионник Рустам Набиев. Он вместе с женой Индирой прилетел из Уфы в столицу Восточной Сибири для участия в проекте, однако в каком именно, пара пока не уточняет и сохраняет интригу.

- Поедем на встречу с известной в Иркутске личностью, - рассказывает Индира в своем Instagram-аккаунте. – Он мечтал встретиться с Рустамом, но о том, что Рустам приехал в Иркутск, он не знает.

Даже несмотря на то, что самолет, на котором прилетела семья блогеров, прибыл в иркутский аэропорт в 6 утра, подписчики встречали Набиевых с цветами. Традиционно поблагодарив фолловеров за теплый прием в сторис, Рустам предупредил, что в Иркутске задержится лишь на два дня, пока проходят съемки проекта, в котором он станет специальным гостем.

Напомним, 12 июля 2015 года в поселке Светлый, в учебном центре ВДВ, обрушилась секция в одной из казарм. Под завалами погибли 24 солдата-срочника, еще 19 парней удалось спасти. Среди них был и Рустам Набиев. Он перенес две клинические смерти и 16 операций, заново научился ходить и стоять на протезах. Несмотря на это мужчина занимается спортом, водит машину и стал первым в мире человеком, который на руках взошел на Эльбрус и Манаслу. Рустам женился на дождавшейся его из армии девушке Индире. У пары родились две дочери. На просторах Рунета его блог признан одним из самых жизнеутверждающих, а самого Набиева называют российским Ником Вуйчичем.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В тот день я умер, чтобы снова родиться»: Как сложилась судьба десантников, выживших в обрушении казармы под Омском. Прошло ровно 6 лет со дня трагедии в поселке Светлый, которая унесла жизни 24 солдат 242 Учебного Центра ВДВ. (подробности)