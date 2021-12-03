Двое жителей Бурятии пытались с помощью арбалета забросить наркотики в колонию строгого режима. Фото: ГУФСИН по Бурятии

В Бурятии двое мужчин решили использовать арбалет не для того, чтобы потренироваться и подготовиться к соревнованиям, а в преступных целях. Вместо стадиона, они пришли к колонии строгого режима №2 и попытались с помощью арбалета перекинуть наркотики через высоченный забор. Правда, запустить стрелу по адресу у них так и не вышло. Их «старания» заметили сотрудники исправительного учреждения и задержали горе-стрелков.

- При обыске в автомобиле арбалетчиков нашли стрелу, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Бурятии. - К ней скотчем был примотан сверток цилиндрической формы, в котором, как показала экспертиза, находилось запрещенное вещество.

Фото: ГУФСИН по Бурятии

Теперь снабжать заключенных наркотиками, задержанным арбалетчикам вряд-ли захочется. Против них может быть возбуждено уголовное дело. В худшем случае, они сами могут оказаться по ту сторону забора.

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