Арестованы руководители религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Иркутске

Октябрь 2021 года. Иркутск. Задержание участников организации. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователи задержали руководителей религиозной организации Свидетелей Иеговы (экстремистская организация, запрещена в РФ), которая действовала в Иркутске. С сентября 2017-го по октябрь этого года, члены организации развернули свою деятельность в регионе. Несмотря на то, что Верховный суд России еще в 2017 году вынес решение о ликвидации этой религиозной организации.

- Руководителями оказались 33-летний житель Хакасии и 34-летний житель Кемеровской области, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Обоих задержали в регионах, которых они проживали. Именно эти двое мужчин курировали работу запрещенной организации. Обоих суд заключил под стражу на время следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

К слову, в октябре этого года в Иркутске также задержали 7 членов «Свидетелей Иеговы». Шестерых из них также отправили в изолятор.

*экстремистская организация, запрещена в РФ

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