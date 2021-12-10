Следователи раскрыли новые подробности жесткой посадки легкомоторного вертолета в Бурятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи рассказали новые подробности происшествия с легкомоторным вертолетом GAR-316B, который утром, 10 декабря совершил жесткую посадку в Бурятии. Оказалось, вертолет вылетел из поселка Смоленщина Иркутской области и должен был приземлиться в бурятском селе Выдрино. По непонятным пока причинам, в 10.33 по местному времени, командир принял решение сесть в 10 км от реки Снежная на границе Приангарья и Бурятии. Посадка получилась жесткой.

- Воздушное судно частично разрушено, - уточнили в пресс-службе Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. – На борту вертолета находился командир, который не пострадал и был эвакуирован с места происшествия в село Выдрино Чунского района Иркутской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Выясняются все подробности происшествия.

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