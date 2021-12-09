Эксперты назвали причину отключения автопилота на рейсе Магадан - Новосибирск

Причиной отключения автопилота на рейсе Магадан - Новосибирск стало появление корок льда под кабиной летчиков. Фото: Екатерина Маринкина.

Уже неделя прошла с того дня, как в аэропорту Иркутска экстренно приземлился аэробус рейса Магадан–Новосибирск. Сразу после взлета экипаж сообщил об аварийной ситуации. Самолет не мог набрать нужную высоту, дважды (!) уходил в штопор. Вскоре стало ясно – из-за обледенения у лайнера отказал автопилот. И дальше машину и 199 пассажиров пришлось спасать, уводя аэробус А-321 на ручном управлении в один из соседних аэропортов. Так, через 4,5 часа, преодолев 3 тысячи километров и в основном избавившись от льда на крыльях, борт благополучно приземлился в Иркутске. Вопрос, который интересует всех – что случилось, почему отключился автопилот? В нюансах еще будут разбираться. Но эксперты уже назвали основную причину.

Мы попросили рассказать о ситуации заслуженного пилота СССР, члена Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олега Смирнова.

- Уже после приземления борта в Иркутске при осмотре судна перед воздушными трубками, которые находятся под кабиной пилотов, эксперты обнаружили замерзшую корку льда, - рассказал «КП» - Иркутск» Олег Смирнов – И это уже не домыслы и не версии, а факт. Именно эти «бугорки» резко изменили структуру набегающего потока воздуха, который попадал в трубки приема воздушного давления. А ведь именно давление этого потока считывается бортовым компьютером, результат обрабатывается и передается в кабину экипажа, на прибор с указанием скорости. Но в этот раз из-за ледяного нароста скорость приборы показывали неправильно. Это и стало причиной отключения автопилота.

И еще один факт – «наледь» образовалось уже в воздухе, во время взлета. А вот почему? Этот момент будет изучаться. Такое могло произойти от неграмотной противообледенительной обработки машины в аэропорту, но дополнительно усугубиться еще и в воздухе, так как обледенение после отрыва от земли шло очень интенсивно.

Перед взлетом в аэропорту Магадана. Фото: Екатерина Маринкина.

«Росавиация» сразу подключилась к расследованию инцидента. Ведь случай опаснейший, он реально мог закончиться авиакатастрофой. Химический состав противообледенительной жидкости уже изучают в специальном подразделении НИИ гражданской авиации и можно не сомневаться, что там определят уровень ее чистоты и соответствия всем регламентам и установят до микрона, из чего она состояла и как действовала. «Черные ящики» также помогут дать ответ на вопрос о поведении самолета.

Напомним, СК завел уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при выполнении рейса 5220 «Магадан-Новосибирск».

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