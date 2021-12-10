Легкомоторный вертолет совершил жесткую посадку в Бурятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бурятии утром, 10 декабря жесткую посадку совершил легкомоторный вертолет. Предварительно ЧП произошло в районе поселка Выдрино.

Как удалось выяснить «КП»-«Иркутск» от источника, по предварительной информации, на борту находился один человек. Он выжил и с различными травмами отправлен в больницу. Остальная информация уточняется.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России обещали прокомментировать происшествие немного позже, так как все детали сейчас устанавливаются. "Комсомолка" следит за развитием событий. Вскоре появятся новые подробности ЧП.

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