Вскрылись новые детали в деле о едва не разбившемся рейсе 5220 «Магадан – Новосибирск»

Вскрылись новые детали в деле едва не разбившегося рейса 5220 «Магадан – Новосибирск» Фото: Иван ВИСЛОВ

Новые подробности в расследовании причин обледенения самолета, выполнявшего рейс 5220 «Магадан – Новосибирск», появились в Сети. В интернете опубликовали якобы письмо Росавиации, адресованное авиакомпаниям. В тексте сообщения говорится о том, что на совершившем вынужденную посадку в Иркутске аэробусе при осмотре якобы были найдены отложения льда. Мол, именно лед в передней в передней части фюзеляжа стал причиной «недостоверных данных о воздушной скорости». О том, что в опубликованный в Сети документ, на самом деле, является служебной перепиской корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в пресс-службе Росавиации.

- Да, в Интернете действительно появилась служебная переписка, - рассказали в пресс-службе ведомства, - однако стоит обратить внимание на пометку, указанную в сообщении: «Ни в коем случае не может использоваться посторонними лицами, чтобы не навредить ходу расследования».

Так как опубликованный документ не является официальным, комментировать его содержание в пресс-службе Росавиации отказались.

Напомним, 2 декабря рейс 5220 «Магадан-Новосибирск» совершил вынужденную посадку в Иркутске. У лайнера в воздухе произошло обледенение, из-за чего отключился автопилот, а указатели набора высоты и скорости показывали неверные параметры. Борт попал в болтанку, уходил в штопор. Экипаж перевёл лайнер в ручной режим управления и после того, как стабилизировал борт, взял курс на запасной аэродром. Изначально был выбран Якутск, но в итоге самолёт приземлился в Иркутске, преодолев почти 3000 км. Борт успешно сел, все 199 пассажиров и 7 членов экипажа остались целы. Что стало причиной ЧП, точно пока неизвестно,проводится расследование. Из предварительных версий: неправильная обработка борта перед взлетом от обледенения. Возможно, причина кроется в составе жидкости или нарушении технологии. СК завел уголовное дело по факту нарушения техники безопасности рейса 5220 «Магадан-Новосибирск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощались с жизнью. Что происходило на борту рейса «Магадан-Новосибирск», едва не рухнувшего из-за обледенения. Генерал-майор авиации Барсуков: успешно посадившие рейс «Магадан-Новосибирск» в Иркутске пилоты достойны звания Героев. (подробности)

Героизм или ошибка: что на самом деле произошло с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск. Авиаэксперты ответили на вопросы о действиях пилотов обледеневшего самолета «Магадан-Новосибирск». (подробности)

«Выровнять и посадить самолет в таких условиях – чудо»: как пилоты спасли 200 человек на рейсе «Магадан - Новосибирск». Управление лайнером было практически полностью потеряно из-за обледенения. (подробности)