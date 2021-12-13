Землетрясение произошло 13 декабря в Тайшетском районе Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло 13 декабря на границе Тайшетского и Нижнеудинского района Иркутской области. Подземные толчки интенсивностью 3-4 балла специалисты Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН зафиксировали в 12.04 по иркутскому времени.

Известно, что эпицентр находился в 80 км к юго-востоку от Тайшета. Сообщений о разрушений нет.

Землетрясение 13 декабря. Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН

Напомним, серия землетрясений произошла в Иркутске в декабре 2020-январе 2021 года. После этого на протяжении нескольких недель жители региона чувствовали афтершоки (повторные толчки) Тогда специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии нау, рассказали, что жители разных районов Иркутска могут ощущать подземные толчки по-разному. (Подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сейсмологи назвали районы Иркутска, где опаснее при землетрясении (Подробности)

Сейсмологи рассказали, как долго будут продолжаться толчки в Иркутске (Подробности)