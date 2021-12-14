Как Иркутск догнал Красноярск по индексу качества жизни. Разбираемся

Иркутск - в лидерах по Сибири по комфортному жилью и благоустройству. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В исследовании, которое провели в госкорпорации развития ВЭБ РФ, сравнивали, как себя чувствуют люди в самых крупных городах страны. Причем самые крупные - миллионники и близкие к ним вошли в категорию «космополиты» (Иркутск в их числе), Братск попал в перечень «живущих в достатке», а Улан-Удэ - в список холодных (по климату). А далее сравнили по самым основным показателям.

Как считали? В основном использовали данные Росстата. Но кроме этого учитывали мнение жителей (и мы видим, что сибиряки суровы в оценках), проводили анализ местности. В итоге насчитали 12 показателей качества жизни: жилищные условия, доход и занятость, уровень и доступность медицинской помощи, образования, мобильность, благоустройство территории, экология (больная тема для сибирских городов), безопасность, общество (это про возможность общаться и участвовать в общественных мероприятиях, сейчас с этим напряженка из-за коронавируса), возможности для отдыха, гражданские права, удовлетворенность - то, как оценивают город сами жители. Результат выводили в баллах от 0 до 100. И вот что вышло.

Жилье

Что касается обеспеченности квадратными метрами, то тут, несмотря на развернувшуюся везде застройку, крупные города-«старички» явно проигрывают молодому и более комфортному Братску, а Улан-Удэ, в котором до сих пор сдается мало многоэтажек, в этом споре и вовсе не участвует. Если сравнивать Иркутск, Новосибирск и Красноярск, то тут ощутимо вырывается вперед столица Приангарья. Наш город выигрывает даже в сравнении со средними показателями в стране. Впрочем, каждый житель Иркутска видит это воочию - сдается огромное количество жилья.

Доход

Сколько денег ни получай, все будет мало. Поэтому лучше стремиться к большему, но быть довольным тем, что есть. А если вооружиться более-менее объективными статистическими данными (тем более что во всех городах уровень жизни, доходов и расходов, возможность устроиться на работу учитывается одинаково), то вперед выходит… опять Иркутск! На второй позиции с небольшим отставанием Новосибирск, его почти догнал Красноярск. В Братске, а особенно в Улан-Удэ не все так оптимистично.

Здоровье

Теоретически здоровье жителей всех соседних городов Сибири должно, наверное, считаться сибирским - со всеми вытекающими. Но тут считали, хватает ли больниц и врачей, много ли тех, кто ведет здоровый образ жизни. А для нас это больная тема. Лучше остальных с этим ситуация в Красноярске и Улан-Удэ. Иркутск только четвертый, Братск пятый.

Образование

Здесь первенство даже не оспаривается. В столице Сибири расположен крупнейший научный центр, много профильных школ. А поспорить с Новосибирском по числу лучших вузов по всем показателям в регионе может только Томск. Однако почетное серебро, которое взял в этой категории Иркутск, обогнав Красноярск, говорит о том, как сильна наша научная школа. Позиции промышленного Братска закономерно слабее.

Мобильность

Исследователи посчитали нужным так назвать транспортную доступность разных частей города, как много в нем пробок. И в этом никому в Сибири не обогнать Новосибирск: здесь есть метро, на сегодня самый быстрый вид транспорта. Все остальные уступают еще и современному Красноярску с его широкими проспектами.

Благоустройство

Иркутск в плане благоустройства мощно рванул вперед, реализуя различные программы, и это сразу отобразили исследователи. Столица Приангарья обошла даже Красноярск с его роскошными фонтанами и красивейший Новосибирск.

Экология

Экологические проблемы сибирских городов, увы, были заложены со строительством крупных промышленных производств. При их планировании учитывалась в основном минимизация затрат - на электричество, доставку продукции, но никак не проблемы с окружающей средой. Именно поэтому ни один сибирский город не дотягивает по этому показателю до среднего уровня по стране.

Безопасность

Та же история с общественной безопасностью. Уровень преступности в регионе маленьким не назовешь - ни в одном крае или области. Кроме того, в Сибири много колоний для содержания преступников. Освобождаясь из мест заключения, они оседают здесь же и далеко не все встают на путь исправления. Тем не менее самым безопасным среди крупных городов региона эксперты признали Красноярск.

Общество

Взять несколько лет назад, до пандемии, и тогда картина количества мероприятий и городских праздников была бы совершенно иной. Сейчас из-за коронавируса отменять приходится все. Не праздновался широко даже юбилей Иркутска - в прежние времена дело неслыханное. Однако и в других городах региона ситуация такая же, а в Новосибирске ограничения наиболее жесткие.

Отдых

По уровню доступности различных вариантов городского отдыха, по числу музеев, театров и кинотеатров в том числе, трудно соревноваться со столицей Сибири, на то она и столица. Однако и Красноярск, и Иркутск показывают высокий уровень.

Удовлетворенность

А вот то, как оценивают свой город его жители, - отдельная история. Иркутяне очень критичны и требовательны, они судят свой город, сравнивая его с Москвой и Санкт-Петербургом - не меньше. А больше всего гордятся родным краем жители Новосибирска и Братска.

Фото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Историк, политолог, преподаватель ИГУ Сергей Шмидт

Придирчивее иркутян найти трудно

- Любой наблюдательный человек, тем более иркутянин, и без всякой социологии сделает вывод, что жители склонны к пессимизму в отношении своего города, притом что он объективно много лучше, чем им самим кажется. Это такая иркутская формула. Поэтому предпоследнее место Иркутска в рейтинге по уровню удовлетворенности меня не удивляет, удивляет то, как удалось уступить последнее.

Что касается остального, то уровень успешности социальной сферы, такой, как, допустим, здравоохранение или транспорт, зависит от того, как часто меняется региональная власть, поскольку тут нужно время, чтобы изменить ситуацию, и нужна помощь центра. Будем надеяться на лучшее.

Заметен рывок Иркутска по уровню благоустройства. Реализуются разные модели, и они очень эффективны. Кроме того, мы впереди всех в Сибири в тех сферах, которые зависят от регионального большого бизнеса. В строительстве, например. Результат по квадратным метрам действительно очень крутой. А в целом с выводами этого исследования согласится большинство жителей региона. Даже убежденные пессимисты.