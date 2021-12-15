Взошел на высочайшие вершины мира.Иркутский альпинист Владислав Лачкарев 6-ым в стране награжден медалью им. Миклухо-Маклая

Владислав Лачкарев. Фото: личный архив Владислава Лачкарева.

Про иркутского альпиниста Владислава Лачкарева точно можно сказать, что он, как в песне Высоцкого выбирает трудный путь, опасный, как военная тропа. О его восхождениях - а пики меньше 5 - 7 тыс. метров сибиряку неинтересны - можно снимать приключенческий сериал. Только вдумайтесь, в начале 2019 года, сибирский экстремал стал вторым человеком в мире (!), которому удалось покорить высочайшие вершины и вулканы всех частей света, а также Северный и Южный полюсы. Побывав два года назад в Антарктиде, Владислав вошел в легендарный клуб «Семь вершин + семь вулканов + два полюса». И вот, спустя два года, за свое уникальное достижение, иркутянин получил почетнейшую награду - золотую медаль имени Миклухо-Маклая Русского географического общества.

- Она присуждается как за исследования в области этнографии, так и за выдающиеся путешествия в России и за рубежом, - объясняет корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владислав Лачкарев. – Достойного лауреата выбирает специальная комиссия. Затем наградной лист подписывает президент Русского географического общества Сергей Шойгу. А вручает медаль Владимир Путин. Увы, но из-за пандемии, торжественное награждение отменили. И медаль мне прислали в Иркутск.

Февраль 2019 года. Владислав в студии радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По словам Владислава Лачкарева, он стал шестым в списке тех, кто удостоился золотой медали Миклухо-Маклая. Первую в 2014 году получил, пожалуй, самый знаменитый путешественник страны Федор Конюхов.

- Для меня, как впрочем и для любого путешественника это самая почетная награда в жизни, - продолжает Владислав Лачкарев. – Думаю, мне ее даже дали авансом.

Впрочем, весь список мест на планете, в которых побывал Владислав Лачкарев даже он сам вспомнить не может. Килиманджаро, Денали, Гилуве, Костюшко, Демавент, Орисаба, Охос-дель-Саладо, Эльбрус, Аконкагуа и, конечно, Эверест. Наверняка, многие о некоторых из таких и не слышали. Об одной из самых сложных экспедиций – в Антарктиду, Владислав рассказывал «Комсомолке» еще в феврале 2019-го.

- В Антарктиде ты словно попадаешь на другую планету, будто на Марс, - говорил Владислав. - Только он белый. Представляете, полностью мертвое, безжизненное место. Ты идешь по льду толщиной в 3 км, воздух сухой, вокруг никаких ориентиров. Одна белизна! Признаюсь, здесь очень страшно попасть в сильный ветер. Ведь 1 метр скорости - это еще минус 1 градус. В общем, если там с вами случится ЧП, уже никто не поможет. Однажды во время восхождения один парень бросил перчатки на снег, чтобы сделать селфи, и их унесло ветром.

Владислав также поделился, как нужно готовиться к очередному походу в горы.

- Я, например, читаю про все несчастные случаи, которые произошли на вершине, которую я собрался брать, - рассказывал альпинист. – Кроме этого, у любого восходителя должны быть с собой ветрозащита и термобелье из самых высокотехнологических материалов и спальник, который может выдержать 40-градусный мороз.

И еще одно правило от Владислава Лачкарева. Настоящие альпинисты никогда не скажут, что они покорили вершину.

- Альпинист на горе, как муравей, который пытается заползти на спящего слона, - говорит Владислав. - Дело в везении! Если не сдует ветер - значит, гора тебя пустила. Поэтому, мы считаем слово «покорить» самонадеянным бахвальством.

Удивительно, но в ближайших планах новых восхождений и путешествий у Владислава Лачкарева нет. Вот уже более двух лет он не был ни в одной экспедиции. А ледоруб, как сказал бы закончивший карьеру, хоккеист, повесил на гвоздь.

- Пока взял паузу, - заключает Владислав. – За это время написал книгу с описанием моих маршрутов, картами, фотографиями. Планирую выпустить ее для иркутских школьников и студентов, которым я читаю лекции. Многим ребятам интересно попробовать пройти мой путь. Конечно, в горы меня очень тянет, но пока никаких экспедиций не планирую.

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