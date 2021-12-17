В Ангарске не впустили 11-летнего мальчика в автобус. Почему водитель может быть прав Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многих ангарчан возмутил поступок водителя одного из городских автобусов Ангарска, который якобы высадил из салона на мороз 11-летнего школьника. Об этом случае на своей странице в соцсети рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Мол, водитель, увидев, что у мальчика не пополнен баланс транспортной карты, отказался везти его. Возмущение горожан понять можно. Ведь весной 2021 года вступил в силу закон, который запрещает перевозчикам высаживать безбилетных детей в возрасте до 16 лет. Но в случае с «зайцем» из Ангарска оказалось не все так однозначно. Чтобы разобраться в ситуации, «КП» - Иркутск» поговорила с юристом компании-перевозчика, которой принадлежит тот самый автобус.

- Начнем с того, что этот случай произошел еще 8 октября, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» юрист компании Павел Волков. – Поэтому не понятно, о каком морозе идет речь. Дело в том, что у нас в городе оплата за проезд осуществляется при входе в автобус. Пассажиры с транспортными картами проводят ее через терминал и проходят в салон. У мальчика, о котором идет речь, не оказалось денег на балансе, и водитель отказал ему в посадке. А по новому закону нельзя высаживать ребенка, который уже сел в салон и отъехал от начального пункта. Если безбилетник обнаруживается при посадке, то ему отказывается в проезде. Кроме этого, мы выяснили, что 7 октября мальчик уже проезжал без денег. Скорее всего, водители вошли в положение ребенка. Более того, днем 8-го числа он еще раз пытался сесть в салон автобуса и только в три часа дня баланс его карты пополнился.

- Мы связывались с мамой мальчика и попросили следить за балансом карты своего ребенка, - говорит Павел Волков. – В ответ нам сказали: «Не учить их жизни».

По словам Татьяны Афанасьевой, именно мать мальчика обратилась к ней за помощью. Кстати, проверка по этому случаю уже прошла. И она вопреки мнению компании – не в их пользу. Правда все же оказалась на стороне ребенка.

- Генеральный директор транспортной компании оштрафован по статье «Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет», - пишет Татьяна Афанасьева.

Штраф, по словам Павла Волкова, составил 20 тысяч рублей. Компания подала на обжалование решения суда – они с ним не согласны.

- Что касается нашего водителя, то мы считаем, что он не совершил никакого дисциплинарного проступка, - добавляет Павел Волков. – И инструкцию не нарушил.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ольга ИЗМАЙЛОВА, адвокат:

«Если ребенок не находился в салоне, а только заходил в автобус, то штрафовать перевозчика нельзя»

- В этой истории нужно четко понимать, была ли принудительная высадка ребенка, не достигшего 16 летнего возраста, либо же ребенок изначально не пустили в автобус из-за неоплаты за проезд. В первом случае, действия перевозчика – сотрудника транспортной компании действительно образуют состав административного правонарушения по статье «Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса ребенка до 16 лет, не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный (льготный) проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица». Если же водитель изначально не пустил мальчика в салон из-за неоплаты за проезд, то перевозчика нельзя привлечь к административной ответственности, так как такая ответственность наступает только в случае принудительной высадки, когда ребенок уже находится в транспортном средстве.

Если оплата осуществляется при входе в автобус, в котором не предусмотрена продажа билетов, в том числе водителем или кондуктором, представитель перевозчика вправе отказать в посадке пассажиру.