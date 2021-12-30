АО «Каравай»: чтобы развиваться, нужно двигаться вперед

Ежедневно «Каравай» выпускает около 100 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий под тремя торговыми марками.

Один из лидеров пищевой промышленности Иркутской области и Республики Бурятия, холдинг «Каравай», хорошо известен жителям двух регионов. Например, качественной продукцией - хлебобулочными и кондитерскими изделиями, которые на полках магазинов выгодно отличаются как по внешнему виду, так и по вкусу. А еще ежегодными новинками: холдинг регулярно радует потребителей расширением ассортимента, выпуском продукции, очень быстро завоевывающей популярность. Не стал исключением и уходящий 2021 год - «Каравай» сохраняет за собой репутацию первоклассного производителя.

С заботой о покупателях и сотрудниках

И крупные, и малые предприятия второй год работают в непростых экономических условиях, вызванных временными ограничительными мерами, связанными с пандемией. Подстроиться под них без ухудшения качества выпускаемой продукции, без снижения основных производственных показателей - задача не из легких, но холдинг «Каравай» с ней успешно справляется.

- Пандемия и сопутствующий ей кризис, конечно, отразились и на нас, но для «Каравая» эти испытания стали стимулом для дальнейшего развития. Мы всегда приветствуем перемены и стремимся к ним, сохраняя при этом накопленный опыт и высокий статус компании. Именно этот подход позволил нам выполнять поставленные планы, - рассуждает генеральный директор АО «Каравай» Ольга Денисова.

Ольга Денисова, генеральный директор АО «Каравай».

По ее словам, холдинг очень быстро сумел перестроить свою работу. На всех заводах и площадках «Каравая» были введены противоэпидемические меры, связанные с термометрией сотрудников, соблюдением строгого масочного режима, разделением потоков на производстве, усилением мер санитарной обработки.

- На сегодняшний день все сотрудники прошли полную вакцинацию. Наши потребители могут быть спокойны за качество и безопасность продуктов - все под надлежащим контролем, - подчеркивает Ольга Валерьевна. - Немаловажен и тот факт, что даже в таких непростых условиях COVID-кризиса не был и не будет сокращен или уволен ни один работник «Каравая». Этот кадровый принцип предприятия. Мы сохраняем производственный коллектив, ценим и поощряем своих сотрудников.

Холдинг «Каравай» ежегодно получает авторитетные награды российских и международных конкурсов среди предприятий, выпускающих продукты питания. Потребитель может быть уверен - его выбор разделяют и эксперты.

Кедровый грильяж, наравне с омулем, без преувеличения можно назвать брендом Восточной Сибири.

Высокая планка побед

Конкурс «100 лучших товаров» хорошо известен жителям России. Поэтому отмеченная узнаваемым логотипом продукция не залеживается на прилавках. «Каравай» каждый год заслуженно получает право маркировать им и свои товары. В этом году предприятие получило сразу пять наград конкурса «100 лучших товаров России». Золотым знаком отмечены батон молочный и линейка конфет кедровый грильяж «Байкальские легенды» с дикоросами - облепихой и клюквой. Серебряной награды удостоены хлеб «Хала», сухари «Сладкое чудо» с сахарной посыпкой, а также линейка конфет «Байкальский метеорит» с дикоросами.

Кроме того, на минувшей 30-й международной выставке PeterFOOD сухари «Сладкое чудо» получили знак - выбор сетей. Эта награда подтверждает заинтересованность торговых сетей в данной продукции и указывает на ее высокое качество.

- Нам приятно, что впервые в 2021 году главный технолог АО «Каравай», а ныне консультант Валентина Боровкова получила звание «Заслуженный работник промышленности Российской Федерации». Благодаря именно ее работе была разработана уникальная рецептура хлеба «Ангарского Дарницкого», который является визитной карточкой не только города Ангарска, но и всей Иркутской области, - рассказывает Ольга Денисова.

Серебряной награды удостоены хлеб «Хала».

Хлебозавод «Каравай» стал одним из первых участников национального проекта «Производительность труда» в Иркутской области. Нацпроект был утвержден майским указом президента страны Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Иркутской области 14 предприятий строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта стали участниками проекта.

Эффективность и производительность

На «Каравае» повышают эффективность производства круассанов с начинкой. Помогают выпускать вкусную продукцию, основываясь на принципах бережливого производства, эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК). За короткое время работники хлебозавода смогли увеличить производительность труда на 14%.

На «Каравае» повышают эффективность производства круассанов с начинкой.

В частности, эксперты ФЦК помогли ускорить процесс упаковки круассанов. Вместе с рабочей группой предприятия они увидели, что стеллаж с пленкой находится далеко от оборудования и работник хлебозавода проходит за ней по 140 метров в день, в год это порядка 34 км, или семь часов лишних перемещений. Сейчас пленку перенесли на расстояние буквально вытянутой руки - на два метра от оборудования - и распределили по принципу веса.

- Эта программа позволит нашему предприятию стать более конкурентоспособным, снизить себестоимость продукции и войти в рыночные цены, - отмечает Ольга Денисова.

Новая линейка конфет «Байкальские легенды» включает в свой состав не только отборный кедровый орех, собранный в экологически чистых районах, но и свежий натуральный мед.

АО «Каравай» в 2021 году запустил в производство и продажу сразу 25 новых видов продукции в категориях «сухари», «сдоба», «слойка», «хлеба», «конфеты». Такое количество новинок получилось выпустить благодаря запуску двух высокотехнологичных автоматизированных линий: по производству багетного сухаря и по выпуску конфет мягких и твердых грильяжных масс. Последняя - производства немецкой компании Böhnke & Luckau GmbH. Она занимается разработкой и изготовлением оборудования для современной кондитерской промышленности и является неизменным лидером на международном рынке уже более 20 лет. Производительность новой линии - около восьми тонн продукции в сутки, что позволит полностью удовлетворить потребность потребителей в новых вкусовых решениях.

Вкусные новинки

- Запуск этих линий анонсировался еще в прошлом году, но мы были вынуждены перенести свои планы из-за вынужденных пандемийных ограничений. Тем не менее их монтаж и пуск состоялись, что позволило нам выпустить на рынок востребованный на 100% качественный продукт, отвечающий запросам современного потребителя, по приемлемым ценам, - объясняет Ольга Денисова.

Одной из новинок, выпускаемой на линии мягких и твердых грильяжных масс, стала целая линейка кедрового грильяжа «Байкальские легенды». Конфеты в привлекательной, запоминающейся упаковке сегодня можно приобрести как на полках крупных супермаркетов, так и, например, в небольших торговых точках, расположенных в популярных туристических местах, - Листвянке, на Ольхон и курорте Аршан.

И это неслучайно. Кедровый грильяж, наравне с омулем, без преувеличения можно назвать брендом Восточной Сибири. Приезжающие на Байкал туристы охотно покупают его в качестве подарка своим самым дорогим людям.

Новая линейка конфет «Байкальские легенды» включает в свой состав не только отборный кедровый орех, собранный в экологически чистых районах, но и свежий натуральный мед. Под этой маркой выпускается также кедровый грильяж с добавлением сибирских дикоросов: клюквы и облепихи. Конфеты «Байкальские легенды» - это полностью натуральный продукт, без ароматизаторов и красителей, настоящий кладезь всех необходимых человеку витаминов и микроэлементов.

Среди новинок из сегмента хлебобулочных изделий стоит выделить прежде всего сухари «Сладкое чудо». В отличие от привычных, знакомых нам с детства лакомств, их не надо грызть или размачивать, во время чаепития они буквально тают во рту. Изготавливается «Сладкое чудо» по уникальной технологи. Именно поэтому сухарь получается воздушным, пористым и хрустящим.

При разработке рецептуры специалисты предприятия учли разные предпочтения: сладкоежкам наверняка придется по вкусу сухарик, посыпанный сахаром, а кому-то полюбится с маком или кунжутом. За семейным чаепитием, когда за столом собираются люди разных поколений, «Сладкое чудо» идеально подойдет всем - и бабушкам, и детям, и родителям.

- Новинки, которые разрабатывает «Каравай», быстро получают признание и находят своих почитателей на всей территории, где реализуется наша продукция. Уверена, что ассортимент придется по вкусу и жителям регионов, куда мы еще собираемся войти. Вектор стратегии предприятия заключается в экспансии на новые рынки сбыта. В частности, в следующем году запланировано открытие представительства в Новосибирске. Работаем над идеей своего филиала в Монголии, в настоящее время о нас в соседней стране знают благодаря дистрибьюторам, а хотелось бы иметь свой розничный канал, - отмечает Ольга Денисова. - Для нас стратегически важно выйти на рынок Китая и Кореи. Как известно, чтобы развиваться, нужно постоянно двигаться вперед. Многое изменилось за 70 с лишним лет работы предприятия. Но что бы ни происходило за эти годы в стране и мире, на столе у сибиряков всегда был свежий хлеб от «Каравая»! Продукт, вобравший в себя опыт нескольких поколений, силу традиций и тепло заботливых рук мастеров. В этом бесценном ресурсе - гарантия успешного развития и огромный потенциал компании «Каравай».

КОНКРЕТНО

История предприятия началась в далеком 1949 году с обеспечения хлебом первостроителей Ангарска. Сегодня «Каравай» - это признанный лидер рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в Восточной Сибири, включающий хлебозаводы в Ангарске и Шелехове, мельничный комплекс в поселке Белореченске и кондитерскую фабрику «АМТА» в городе Улан-Удэ.

Современный «Каравай» - это предприятие полного цикла - от производства муки до поставки готовой продукции в ритейл. Ежедневно компания выпускает около 100 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий под тремя торговыми марками. Вместе с ростом предприятия растет и численность работников. Сегодня здесь трудится более 1000 человек.