Где сделать прививку в новогодние праздники 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Где сделать прививку в новогодние праздники 2022 в Иркутске? Пункты вакцинации от COVID-19 в областном центре откроются уже 2 и 3 января. Напомним, что они работают в больницах и поликлиниках, «Сибэкспоцентре», диагностическом центре, профессорской клинике ИГМУ, в торговых и бизнес-центрах, частных медклиниках, в вузах.

Кроме прививки в новогодние праздники 2022 в Иркутске может понадобиться и медпомощь. Амбулаторные ковидные центры и кабинеты неотложки будут открыты каждый день с 30 декабря 2021-го по 9 января 2022-го. Участковые терапевты и педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов станут работать в обычном порядке со 2 по 6 января, а также 8 января 2022-го. А вот стоматологи, акушеры-гинекологи, психиатры, наркологи, фтизиатры, дерматовенерологи в эти же даты принимают по дежурному графику.

Смотрите список пунктов вакцинации, чтобы знать, где сделать прививку в новогодние праздники 2022 в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны

Городская клиническая больница № 1, ул. Волжская, 1, 22-93-41

Городская клиническая больница №1, филиал по ул. Авиаторов, 13 27-10-20

Медико-санитарная часть № 2 ул. Байкальская, 201, 28-61-02

Иркутская городская клиническая больница № 3 ул. Тимирязева, 35б 28-09-94, 89247012319

Иркутская городская клиническая больница №3 (филиал) ул. Ленина, 38

Иркутская городская поликлиника №4 мкр. Первомайский, 23а 43-68-53

Иркутская городская больница №5 ул. Челнокова, 20 38-78-84, доб.331

Иркутская городская больница №6 мкр. Юбилейный, 35 46-66-27

Иркутская городская клиническая больница №8 ул. Баумана, 214а 89642813189

Городская клиническая больница №9 ул. Радищева, 5 89027609534

Городская клиническая больница №9 ул. Октябрьской Революции, 2/1 71-02-84

Иркутская городская клиническая больница №10 бул. Рябикова, 31. 30-33-41,48-49-57

Иркутская городская поликлиника №11 ул. Лермонтова, 89 41-19-66

Иркутская городская поликлиника №15 ул. Напольная, 70 43-65-88

Иркутская городская поликлиника №17 мкр. Университетский, 79, 38-37-07, 36-90-32

Медсанчасть ИАПО, ул. Новаторов, 5 484-224

переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый», ул. Советская, 58

ТЦ ЕвроПарк ул. Р. Люксембург, 215В

ТРЦ «Юбилейный» мкр. Юбилейный, 19/1

ТРЦ «ЯркоМОЛЛ» ул. Верхняя Набережная, 10

Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», 2 павильона, ул. Байкальская, 253а

ИРНИТУ, ул. Лермонтова, 83

МФЦ "Мой бизнес" ул. Рабочая, 2а. Предварительная запись по тел. 202-102 или на сайте

ГК Клиника Эксперт ул. Кожова, 9А;

Консультативно-диагностической поликлинике «Профессорская клиника» ИГМУ, ул. Красного Восстания, 16

ИрГУПС, ул. Грибоедова, 59, ул. Чернышевского, 15 (для студентов и преподавателей)

БГУ ул. Горького, 12 (для студентов и преподавателей)

ИГУ, ул. Ленина, 8, ул. Нижняя Набережная, 6 (для студентов и преподавателей)

Здравпункт № 7 Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ул. Новаторов, 3 для персонала ИАЗ

ТРЦ Mega Home (павильон № 26), ул. Сергеева, 3Б/1

Иркутский диагностический центр, ул. Байкальская, 109, 2 этаж, каб. 235, т. 486-020

Китай город, ул. Челябинская, 25