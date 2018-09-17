Проезд по улице Пушкина на три недели ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 6:00 17 сентября по 23:00 8 октября частично ограничат движение по улице Пушкина на участке от ул. Румянцева до ул. Касьянова. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, и заранее выбирать пути объезда.
Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловой сети.
Еще одна важная информация для водителей, которые собираются ехать в командировку по федеральной трассе «Вилюй». Там 17 и 18 сентября с 11:00 до 14:00 ограничат проезд на 516-м километре. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.
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