17 Сент. 09:21 2018-09-17T09:21:45+03:00

Проезд по улице Пушкина на три недели ограничат в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 6:00 17 сентября по 23:00 8 октября частично ограничат движение по улице Пушкина на участке от ул. Румянцева до ул. Касьянова. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, и заранее выбирать пути объезда.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловой сети.

Еще одна важная информация для водителей, которые собираются ехать в командировку по федеральной трассе «Вилюй». Там 17 и 18 сентября с 11:00 до 14:00 ограничат проезд на 516-м километре. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.

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